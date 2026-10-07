על רקע ציון שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר ובהתאם להערכת המצב המבצעית, ביצע לפנות בוקר (רביעי) שירות בתי הסוהר, בשעה 06:29 בדיוק, פעילות מבצעית נרחבת במספר מתקני כליאה ביטחוניים ברחבי הארץ, בהם כלואים מחבלים.

הפעילות נועדה לחזק את השליטה והמשילות במתקני הכליאה, לאתר אמצעים אסורים ולסכל מראש כל ניסיון להפר את הסדר או לפגוע בביטחון מתקני הכליאה ואנשי הסגל, כחלק מההיערכות המוגברת במועד רגיש זה.

הפעילות התקיימה במקביל בחמישה מתקני כליאה שבהם מוחזקים כלואים ביטחוניים וכללה חיפושים נרחבים בתאיהם ובאגפים. נטלו בה חלק לוחמי הכליאה ממחוזות צפון, מרכז ודרום, לצד לוחמי יחידת העילית 'מצדה', יחידת 'נחשון', היחידות המחוזיות (ימ"ז), יחידות לוחמי הכליאה מכוחות התגובה הראשוניים (כת"ר), וימ"ר בתי הסוהר.

בהתאם למדיניות נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, שירות בתי הסוהר מקיים לאורך כל השנה פעילות מבצעית יזומה למימוש המשילות הכליאתית, ובמועדים בעלי רגישות ביטחונית מוגברת מתוגברים מאמצי המניעה והסיכול בהתאם להערכת המצב.

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שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר, המשילות וביטחון מתקני הכליאה, ולסיכול כל איום הנשקף מתוכם.