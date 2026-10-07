משה פייגלין, יו״ר זהות ומספר 2 ברשימה בראשות בצלאל סמוטריץ׳ לכנסת, יוצא נגד תקצוב תלמידי הישיבות וקורא להפסיק את המימון שמעניקה המדינה ללומדי התורה.

בפודקאסט של איש התקשורת אבי שושן התייחס פייגלין לסוגיית תקצוב הישיבות ואמר: ״צריך להפסיק לממן את תלמידי הישיבות״.

ההתבטאות מעוררת עניין גם בשל מיקומו של פייגלין בצמרת הרשימה: מיד אחרי סמוטריץ׳ ולפני בכירי הציונות הדתית אורית סטרוק ושמחה רוטמן. הדברים מצטרפים להתבטאויות קודמות של סמוטריץ׳ נגד הציבור החרדי, ומעלים מחדש שאלות באשר לעמדותיה של הרשימה כלפי עולם התורה והחברה החרדית.

גורמים חרדיים אמרו בעקבות הדברים כי ״האמירה של פייגלין צריכה להדליק נורה אדומה אצל כל מי שעולם התורה יקר לו. לא מדובר באדם שנמצא בשולי הרשימה, אלא במספר 2 שלה. הציבור החרדי צריך לבחון את המעשים, את הרשימות ואת העמדות בפועל - ולא להסתפק בחיזורים ובהצהרות בתקופת בחירות״.

לדבריהם, ״דווקא בתקופה שבה עולם התורה ניצב בפני אתגרים גדולים, הציבור החרדי צריך לשאול מי באמת עמד לצדו, מי פעל למענו ומי מבקש את אמונו - בזמן שבצמרת רשימתו ניצב מי שקורא להפסיק את המימון לתלמידי הישיבות, וזאת לצד השתלחויות קודמות של סמוטריץ׳ בציבור החרדי״.