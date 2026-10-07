סוף לדרמה שהחלה לפני כחודשיים: מלי וליאל יהלומי, האם והבת שברחו מהארץ ואותרו בדרום אמריקה, נחתו היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים בשדה התעופה בן גוריון. המשפחה מסרה כי השתיים חזרו לישראל על מנת להשתקם וברצונן "לשים את האירוע מאחוריהן".

השתיים נצפו יחד יורדות ממדרגות המטוס בנתב"ג, כששתיהן לובשות לבוש זהה. הנחיתה מתרחשת שעות לאחר דיווחים, שגויים בדיעבד, שהצביעו על כך שהשתיים נעצרו בנמיביה שבאפריקה בחשד לשימוש בדרכונים מזויפים. אולם מוקדם יותר היום התברר כי מדובר בטעות בזיהוי - העצורות אינן מלי וליאל יהלומי, אלא אם ובת איראניות.

על פי הנתונים, מלי וליאל עלו על טיסה מאתונה שביוון בדרכן חזרה לישראל, ונחתו בסביבות השעה 16:30. הדיווחים הראשוניים במהלך הלילה הצביעו על מעצרן בנמיביה, אך התברר שמדובר בשתי אזרחיות איראן שהחזיקו בדרכונים מזויפים.

שליח חב"ד: "הבנתי מיד - אלה איראניות"

הרב יוסף רחימי, שליח חב"ד בנמיביה, שופך אור על התקרית החריגה. לדבריו, הוא עודכן בלילה על ידי רשויות ההגירה על מעצרן של "שתי ישראליות", ומיד נרתם לסייע והעביר את המידע לקונסוליה בדרום אפריקה.

"הגעתי לתחנת המשטרה עם ארוחת בוקר וביקשתי לראות אותן. בהתחלה לא נתנו לי, אבל בסוף הצלחתי להיכנס", סיפר הרב רחימי. "הסתכלתי עליהן, אמרתי להן 'שלום, בוקר טוב' - ואז הבנתי מיד: אלה לא ישראליות, אלה איראניות".

הרב רחימי, שאביו יליד איראן, פנה אליהן בשפתן הפרסית. "הן הסתכלו עליי והיו בהלם, כנראה ניסו להבין מי אני", הוא מסר. התברר כי מדובר בשתי אזרחיות איראניות, נערה בת 14 ואמא כבת 40, שלא ידעו מילה אחת בעברית.

על פי הדיווחים, האם והבת האיראניות שנתפסו עם דרכונים מזויפים סיפרו בחקירתן כי הן ישראליות. נציג משטרת ישראל בחו"ל חבר למשטרה המקומית, קיבל את תמונות העצורות ועדכן שלא מדובר במלי וליאל, אלא במתחזות.

כזכור, מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בחודש אוגוסט, לאחר שנעלמו בווינה שבאוסטריה. החיפושים אחריהן התפרסו על פני מספר יבשות והפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם. במהלך החקירה התגלה כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה - היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.