( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סוף לדרמה שהחלה לפני כחודשיים: מלי וליאל יהלומי, האם והבת שברחו מהארץ ואותרו בדרום אמריקה, נחתו היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים בשדה התעופה בן גוריון. השתיים התקבלו באולם הנכנסים עם גדודים של עיתונאים וצלמים, אך סירבו לשוחח עם כלי התקשורת.

מלי וליאל הגיעו מכוסות בכובעי שמש ובלבוש זהה, והדפו את פניות העיתונאים. השתיים מיהרו להיכנס לרכב מבלי לומר מילה, תוך שהן נמנעות מיצירת קשר עין עם המצלמות והמיקרופונים שהוצבו לקראתן. עורכת דינן של השתיים, שנית בן שושן, פנתה לעיתונאים ומסרה: "חברה, האנשים האלה עברו המון, אני מהבוקר מקבלת הודעות כאילו הן אויבות המדינה. אני מבקשת שתתנו להן לחזור לבית. הן לא אויבות ולא גנבו ולא רצחו ולא עשו כלום. תכבדו את זה. אנחנו היום ב-7 לאוקטובר בואו נתרכז בזה". על פי הנתונים, מלי וליאל עלו על טיסה מאתונה שביוון בדרכן חזרה לישראל, ונחתו בסביבות השעה 16:30. המשפחה מסרה כי השתיים חזרו לישראל על מנת להשתקם וברצונן "לשים את האירוע מאחוריהן".

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

משה יהלומי, אחיה של מלי, סיפר מוקדם יותר היום שהמשפחה לא ידעה מתי בדיוק יחזרו השתיים לישראל, אך ידעו על כוונתן לחזור ארצה. "אחותי יצרה איתנו קשר ואמרה שהיא תחזור. לא ידענו את התאריך המדויק, אבל היו דיבורים על החזרה שלהן לארץ", צוטט האח ב-N12.

עוד שיתף: "אנחנו באמת מעריכים את עם ישראל ואת התקשורת שהיו איתנו בימים הראשונים, אבל בסוף אנחנו אנשים אנונימיים והסיטואציה קשה לה. אנחנו רק רוצים לחזור לשקט שלנו".

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הנחיתה מתרחשת שעות לאחר דיווחים שגויים שהצביעו על כך שהשתיים נעצרו בנמיביה שבאפריקה בחשד לשימוש בדרכונים מזויפים. אולם התברר כי מדובר בטעות בזיהוי - העצורות אינן מלי וליאל יהלומי, אלא אם ובת איראניות.

הרב יוסף רחימי, שליח חב"ד בנמיביה, שופך אור על התקרית החריגה. לדבריו, הוא עודכן בלילה על ידי רשויות ההגירה על מעצרן של "שתי ישראליות", ומיד נרתם לסייע. "הגעתי לתחנת המשטרה עם ארוחת בוקר וביקשתי לראות אותן. בהתחלה לא נתנו לי, אבל בסוף הצלחתי להיכנס", סיפר הרב רחימי. "הסתכלתי עליהן, אמרתי להן 'שלום, בוקר טוב' - ואז הבנתי מיד: אלה לא ישראליות, אלה איראניות".

כזכור, מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בחודש אוגוסט האחרון, לאחר שנעלמו בווינה שבאוסטריה. החיפושים אחריהן התפרסו על פני מספר יבשות והפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם. במהלך החקירה התגלה כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה - היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.

מהתכתבות סלולרית בין האם לבתה שהתגלתה בחקירה עלה כי ליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית. הבת כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום". השתיים מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן.