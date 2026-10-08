6 הגיבורים מטיסת פליי דובאי קיבלו אות גבורה; זה מה שהם סיפרו

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (חמישי) את ״אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית״, לששת האזרחיות והאזרחים אשר גילו תושייה וגבורה עילאית בטיסת דובאי-תל אביב, כאשר פעלו בזמן אמת, תוך סיכון ממשי ומיידי של חייהם, וסיכלו את ניסיון הפלת המטוס ובכך הצילו את חייהם של עשרות נוסעים ואנשי צוות.

״אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית״ הוא אות הגבורה האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל. האות נוסד על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג, לאחר מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר 2023, והוא מבטא את הוקרתה של מדינת ישראל לאזרחיות ולאזרחים שפעלו בגבורה יוצאת דופן תוך סיכון ממשי של חייהם, מתוך ערבות הדדית ובמטרה להציל חיי אדם. מקבלות ומקבלי האותות שיתפו במהלך הטקס בתחושות שליוו אותם. טלי מנס: ״כנראה שאני אמא עם אינטואיציה אימהית והייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים שיש״. בעלה צביקה מנס שיתף: ״מה שדחף אותי קדימה הייתה הזעקה של בנותיי. כשהורה שומע זעקה כזאת, הוא פועל ללא מחשבה״.

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

יניב חיון, הגיבור שנכנס לקוקפיט והשתלט על המחבל: ״זה כבוד גדול שנשיא המדינה בחר להעניק לי את אות הגבורה, והוא יתנוסס בבית בגאווה, והילדים שלי יוכלו לראות אותו בכל יום״.

ד״ר שוטה מוסייב: "באותו יום קרו הרבה ניסים. היינו שרשרת של אנשים שעזרו, ואם היה חסר חלק אחד, היא הייתה נקרעת. כולם נהגו בגבורה״.

אסף רג׳ואן: ״אני חושב שכולנו, כל נוסעי הטיסה, הפכנו לסוג של משפחה. יש לנו שני ימי הולדת, הראשון הוא יום ההולדת האמיתי שלנו, והשני הוא ה-30.9, יום הטיסה״.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במעמד: ״יש לי הזכות והכבוד לארח אתכם כאן, בבית הנשיא, להוקיר את הגבורה האזרחית האדירה שמגולמת במעשיכם ולהיות עד לאחד מסיפורי התעופה המצמררים ביותר שידעה האנושות בכלל והחברה הישראלית בפרט. אתם השישייה - שמנעה אסון תעופתי כבד. אסון שהיה משנה את פני המדינה והמזרח התיכון.

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

"ולצדכם כמובן, אני מבקש להביע את ההערכה וההוקרה לטייס ההודי, הקפטן סמית מאצ׳הר, שנאבק בתוקף למרות פציעתו הקשה, והצליח בשארית כוחותיו לפתוח את דלת תא הטייס. מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי רפואה שלמה ומהירה. בכוונתי להוקיר גם אותו, כפי שגם המליצה הוועדה, באות הנשיא לגבורה אזרחית.

"מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי תודה עמוקה גם לטייסים החלופיים, ולכל הנוסעים הנוספים שהושיטו יד, נלמד גם את סיפורם בהמשך. וזה המקום להגיד בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן, לא יכולה לכסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולם, לכולנו, מגיעות תשובות ברורות ומספקות.

"טלי, יניב, צביקה, אור, אסף, ד"ר שוטה, 'אות הגבורה האזרחית' שמוענק לכם כאן כעת - לא מסמל רק את העובדה שהצלתם חיים. 'אות הגבורה האזרחית' מוענק לכם גם מפני שבשעת המבחן גיליתם משהו עמוק הרבה יותר - גיליתם את פניה של הרוח הישראלית - רוח של אומץ לב. רוח של תושייה כבירה. רוח שאומרת: כשיש סכנה - פועלים".

עוד אמר: "בהשראתכם, אני עומד כאן ומזכיר לכולנו: הגבורה האזרחית הישראלית נמצאת בכל מקום: במטוס, בכביש, ברחוב, בחזיתות הקרב, בבית החולים, בבית של השכן, היא נמצאת באדם שרואה סכנה ואומר: אני לא יכול לעמוד מנגד - זה הלב של החברה הישראלית. חברה שידעה במשך שנים לבנות מדינה מתוך סכנה ומשברים ופעם אחר פעם - לבחור בחיים.

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

"רק אתמול מלאו שלוש שנים לאסון שבעה באוקטובר בתאריך הלועזי. בשלוש השנים הללו ראינו שוב ושוב את החברה הישראלית במלוא יפעתה ותפארתה. חברה שבשעות הקשות שלה מוכיחה שתושייה אינה רק תכונה - היא דרך חיים.

"הערב הזה הוא גם ערב של תזכורת לכולנו. תזכורת לחברה בה אנו רוצים לחיות, לישראלים שאנחנו רוצים להיות. חברה שבה ברגעים הקשים אנחנו לא שואלים מי עומד לידנו - אנחנו עומדים זה לצד זה. חברה שבה לא שואלים מי שייך לאיזה מחנה אלא מי צריך עכשיו את עזרתנו״.

מדברי יו״ר הוועדה, השופט (בדימ׳) אליקים רובינשטיין: ״במרומים, בעת הדרמה של ניסיון ריסוק המטוס וההצלה המופלאה בצירוף האנושי הנהדר, בעזרה ההדדית שהייתה שם קרה באמת נס הניסים. נורמלי שגם מי שאיננו ממהר להאמין בניסים יהיה שותף לתחושה הזאת. קראנו בוועדת האות ברטט את סיפורי הגבורה שלא ייאמנו. אתם ואתן דוגמה ומופת לפניה היפים של ישראל. מזל טוב מעומק הלב לזוכה ולזוכים. אנשי המרומים, תבורכו ממרומים״.