שתי משפחות יהודיות ניצלו במתקפת הטילים הקשה; 22 הרוגים בעיר 

אחת מדירות המשפחות היהודיות שנפגעו ( צילום: FJCU )

22 אזרחים אוקראינים נהרגו, בהם 5 ילדים, במתקפת טילים ששיגר צבא רוסיה במתקפה על העיר פְּרילוּקי שבמחוז צ'רניגוב (באוקראינית: צ'רניהיב), בצפון אוקראינה. לפי הרשויות, מאות בתים ניזוקו בעשרות בניינים וייתכן שישנם עוד לכודים.

שליח חב״ד ורבה של העיר צ׳רניגוב הרב ישראל סילברשטיין, האחראי גם על פרילוקי, עדכן את ״פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה״ (FJCU) כי נגרם נזק רב לדירות של משפחות יהודיות המתגוררות בעיר. כך נמסר היום (חמישי) מהפדרציה. הדירות ממוקמות בשני בניינים סמוכים שנפגעו מההדף הרב ולמרות הנזק הרב שנגרם להן הדיירים לא נפגעו; משפחה המתגוררת באחת הדירות לא הייתה בביתה ויהודי המתגורר בדירה אחרת לא נפגע למרות ששהה בבית בשעת הפגיעה הקשה. עם זאת כאמור מאות אזרחים אוקראינים אחרים נפגעו למרבה הצער באחת המתקפות הקטלניות על מרכזי אוכלוסיה בשבועות האחרונים.

הפגיעה בבית

הפגיעה בבית

בפרילוקי, עיר קטנה בת כ-55,000 תושבים שבה מתגוררים כיום כ-250 יהודים, הייתה בעבר קהילה גדולה. לפי הרשומות, בסביבות שנת 1900 היא מנתה כ-8,000 איש שהיוו כ-30 אחוזים מקרב כלל התושבים. גם לאחר מלחמת העולם השנייה חזרו אליה יהודים רבים ובית הכנסת מאולתר אף פעל בה במתחרת עד 1977.

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מהפדרציה נמסר: "אזרחים אוקראינים משלמים בכל יום את מחיר המלחמה הנוראה והטרור הרוסי. כזכור, רק לפני שבועיים נהרג הנער דניאל אומנסקי ז"ל בעל אזרחות ישראלית, מפגיעה בביתו בקייב ובתי-כנסת ובתי-עלמין ניזוקו מפגיעות ישירות. אנו מתכוננים לחורף קשה במיוחד ונושאים תפילה לשלום ולגאולה בקרוב".

השבוע הנוכחי הוא מהשבועות המדממים של המלחמה באוקראינה בתקופה האחרונה. היום דווח על עשרות הרוגים ופצועים בתקיפה רוסית שבוצעה כלפי שני אוטובוסים בעיר קרמטורסק שבמזרח אוקראינה. גורמי הצלה אוקראיניים מסרו על לפחות 33 הרוגים ו-18 פצועים.

לדברי הרשויות המקומיות, האוטובוסים הותקפו בעת שהסיעו נוסעים באזור הנמצא סמוך לקו החזית.

התביעה האוקראינית פרסמה תמונות מזירת האירוע, שבהן נראים שרידי אחד האוטובוסים כשהוא עולה באש, לצד פסולת שפוזרה על הכביש. מושל מחוז דונייצק, ואדים פילאשקין, האשים את רוסיה בתקיפה מכוונת של אוטובוס אזרחי וטען כי מדובר באירוע שנועד לפגוע במספר רב ככל האפשר של אזרחים.

התקיפה הקטלנית מגיעה לאחר ימים שבהם נרשמה החרפה משמעותית במתקפות הרוסיות ברחבי אוקראינה. לפי נתוני האו"ם שצוטטו ב-BBC, מספר האזרחים שנהרגו באוקראינה מתחילת השנה ועד אוגוסט כבר עלה על מספר האזרחים שנהרגו במהלך שנת 2025 כולה.

רק יום קודם לכן נהרגו 22 בני אדם, בהם חמישה ילדים, בתקיפה שפגעה בבניין מגורים בן חמש קומות בעיר פרילוקי, ממזרח לקייב. שלושה מהילדים שנהרגו היו בני שנה בלבד.

גם הבירה קייב נמצאת תחת איום גובר. אזעקות נשמעות בה בתדירות גבוהה, ותושבים נאלצים להסתמך במקרים רבים על תחנות המטרו כמקלטים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר השבוע כי מידע מודיעיני מצביע על הכנות רוסיות למתקפה רחבת היקף נוספת.

זלנסקי הביע תנחומים למשפחות ההרוגים בתקיפה בקרמטורסק וקרא למדינות המערב להעניק לאוקראינה "פעולה קונקרטית" באמצעות חבילות הגנה חדשות.

אחד האתגרים המרכזיים של אוקראינה הוא המחסור במערכות ובטילי יירוט. בעוד רוסיה מגבירה את השימוש בטילים ובכטב"מים נגד מטרות ברחבי המדינה, יכולתה של אוקראינה ליירט את כל האיומים מוגבלת בשל המחסור במערכות הגנה אווירית ובטילי יירוט.

במקביל, שתי המדינות הגבירו בחודשים האחרונים את השימוש בתקיפות ארוכות טווח. רוסיה תקפה בין היתר תשתיות לוגיסטיות ומרכזי נתונים באוקראינה, בעוד קייב ממשיכה לתקוף מטרות בשטח הרוסי.

קרמטורסק שימשה במשך חלק ניכר מהמלחמה כמרכז לוגיסטי ואספקתי חשוב עבור הכוחות האוקראיניים. אולם ככל שהחזית מתקרבת אל העיר, היא נתונה להפגזות ולתקיפות אוויריות בתדירות הולכת וגוברת.

בפרט נעשה שימוש גובר ב"פצצות גלישה" נגד קרמטורסק וסלוביאנסק. מדובר בפצצות המצוידות בכנפונים המאפשרים להן לדאות למרחק לאחר השיגור ולהגיע אל מטרות הנמצאות במרחק ניכר מנקודת ההטלה. בסוף אוגוסט דווח כי תשע פצצות גלישה רוסיות שוגרו לעבר קרמטורסק ביום אחד.

מועצת העיר קרמטורסק הגדירה את התקיפה האחרונה כ"פשע מחריד" נגד האוכלוסייה האזרחית וטענה כי באזור שבו נפגעו האוטובוסים לא היו מטרות צבאיות.

הקרבות סביב דונייצק וסביב סלוביאנסק וקרמטורסק הם חלק מהמערכה הרוסית להשתלט על יתרת מחוז דונייצק הנמצאת בשליטת אוקראינה. מוסקבה מציגה את המלחמה באזור כחלק ממטרתה להגן ולבסוף להשתלט על אזורי הדונבאס, הכוללים את מחוזות דונייצק ולוהנסק. מרבית מחוז לוהנסק כבר נמצאת בשליטה רוסית, בעוד מוסקבה מבקשת להשלים את השתלטותה גם על השטח שנותר בידי אוקראינה במחוז דונייצק.ע