טרגדיה קשה ומחרידה התרחשה הלילה (בין שבת לראשון) ביבנה, כאשר צעיר בן 28 נפטר בבית החולים קפלן ברחובות לאחר שנפצע באורח אנוש מירי בביתו. על פי החשד המרכזי העולה מהחקירה המשטרתית, המנוח נפגע בשוגג מפליטת כדור של אחיו הצעיר, בן 21, העובד כמאבטח בחברת אבטחה פרטית ומחזיק נשק חוקי במסגרת תפקידו. האירוע הטראגי הותיר את בני המשפחה והקהילה המקומית בהלם עמוק. כך דווח ב-Ynet.

האירוע הקשה התרחש בבית המשפחה בעיר יבנה בשעות הלילה המאוחרות, כאשר על פי החשד המשטרתי פלט האח הצעיר כדור אחד מאקדחו האישי שהוחזק על פי חוק במסגרת עבודתו כמאבטח. הנשק, שהיה ברשותו באופן חוקי ומורשה, נמצא בבית בזמן האירוע. על פי הבדיקה הראשונית, מדובר בפליטת כדור בשוגג, ללא כוונה לפגוע. כתוצאה מהפליטה הטראגית, נפצע אחיו הגדול באורח אנוש בחלקי גופו העליונים.

כוחות רפואה ממגן דוד אדום שהוזעקו למקום מיד לאחר קבלת הדיווח על האירוע, הגיעו במהירות לבית המשפחה. הצוותים הרפואיים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום, כולל פעולות החייאה, ופינו אותו במהירות רבה בניידת טיפול נמרץ למרכז הרפואי קפלן ברחובות. במהלך הפינוי המהיר, הצוותים הרפואיים המשיכו במאמצי ההחייאה. בבית החולים, הרופאים והצוותים הרפואיים נאבקו על חייו במשך זמן רב, אך למרבה הצער ולמורת רוחם, נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר בשעות הלילה המאוחרות.

פרמדיקית מד"א שקד איאסו, שהייתה בין הראשונים להגיע לזירה, סיפרה על הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום, ראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. המצב היה קריטי ביותר מהרגע הראשון. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה אינטנסיביות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו. לאורך כל הדרך המשכנו במאמצי ההחייאה ללא הפסקה".

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שוטרי תחנת יבנה שהוזעקו לזירה האירוע פתחו מיידית בחקירת נסיבות האסון הקשה. חוקרי המשטרה ערכו סריקה יסודית בזירה, אספו ראיות ושמעו עדויות מבני המשפחה ומאנשים נוספים שהיו במקום. האח היורה, בן ה-21, נעצר במקום על ידי השוטרים ונלקח לחקירה מעמיקה בתחנת המשטרה. במהלך החקירה, הוא נחקר על נסיבות האירוע המדויקות ועל השאלה כיצד התרחשה פליטת הכדור. בסיום החקירה הראשונית, צפוי הוא להובא לפני שופט בבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.

מטעם המשטרה נמסר כי "מבדיקה ראשונית, מדובר בנשק שנמצא ברשות בן משפחה באופן חוקי וכעת נבדקות כלל הנסיבות". במסגרת ההליכים המשפטיים, האח החשוד מיוצג בידי סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית, עו"ד דימה ברנשטיין.

האירוע הקשה והטראגי מציף מחדש את הסכנות הגלומות בהחזקת נשק חם בסביבה ביתית ואת הצורך בזהירות מירבית בקרב אנשי אבטחה הנושאים נשק ברישיון גם בשעות הפנאי בתוך בתיהם. מומחים לבטיחות בנשק מדגישים כי גם כאשר מדובר בנשק חוקי ומורשה, חובה לשמור על כללי בטיחות קפדניים, לוודא שהנשק נשמר במקום נעול ומאובטח, ולהימנע מכל טיפול בנשק בסביבה ביתית ללא צורך מוחלט. בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים בהם אנשי אבטחה או חיילים נפגעו או פגעו בבני משפחה בשוגג כתוצאה מטיפול לא זהיר בנשק בבית. כל מקרה כזה מהווה תזכורת קשה לחשיבות הקפדה על כללי הבטיחות ולסכנות הכרוכות בהחזקת נשק חם בסביבה ביתית.