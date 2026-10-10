הנוסע שהציל את המטוס חושף התנהגות מחשידה של הדיילים

יותר משבוע לאחר שאסון כבד נמנע בטיסת פליי דובאי בזכות תושייתם של נוסעים ישראלים, נחשפות עדויות מטרידות במיוחד על התנהלות צוות האוויר במהלך הדרמה. אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שזינקו אל תא הטייס והצליחו לנטרל את המחבל, גולל בריאיון מפורט ב"אולפן שישי" את רגעי האימה שעברו עליו ועל משפחתו - ומעלה סימני שאלה כבדים סביב תפקודם של הדיילים.

רג'ואן, ששהה בטיסה יחד עם אשתו ליאור ובנותיהם בנות ה-12 וה-13, תיאר כיצד רץ לקדמת המטוס ברגע שבו החלו צרחות האימה. לצד התיעוד הוויראלי שבו נראה מבשר לנוסעים "ניצחנו" מיד לאחר הנחיתה, חשף רג'ואן שורת אירועים מחשידים מאוד מצד צוות הדיילים.

"ראיתי שני אנשים גדולי קומה, מאוד מאוד חזקים. בוא נגיד שזה לא הטייפקאסט האידיאלי לדייל", תיאר רג'ואן את הרושם הראשוני. המתיחות גברה כאשר הלוחמים בשטח זיהו התנהגות מחשידה: "אתה קולט סיטואציה שאתה נמצא עם אנשים שכל הזמן יש מבטי לחץ, אחד הסתכל על השני, עושה לו מבטים ומתחיל לדבר בשפה שלו. בגלל זה אנשים לא יודעים, אבל המלחמה האמיתית הייתה איתם".

בהמשך חשף רג'ואן כי הדיילים פנו אליו בנימה מאשימה, בעודם מפגינים חוסר שביעות רצון בולט מכך שנוסעים במחלקת העסקים ניסו לתעד את התרחשות האירוע. "הוא שאל אותי: 'You are police, you are police', לא כמשהו טוב אלא כסוג של אשמה", שחזר. בנוסף, העיד על גישה חופשית ולא סבירה לתא הטייס: "היה להם את הקוד, ראיתי אותם נכנסים, יוצאים, פותחים. לא יודע אם זה אפשרי, אמרתי את זה לגורמים ביטחוניים שצריך לבדוק את זה".

"מה אתה רוצה לדחוף לו?"

אחת נקודות השפל והחרדה הגבוהות ביותר במהלך הדרמה התרחשה בזמן שהרופא שהיה על הטיסה ניסה להעניק טיפול מציל חיים לטייס ההודי שנפצע קשה במהלך פיגוע ההשתלטות. אחד הדיילים נצפה כשהוא מנסה להחדיר לפיו של הטייס השכוב כדור בלתי מזוהה.

"כשהטייס ההודי היה שכוב וחירחר שם ושוטה הרופא עזר לו והנשים אותו, היה איזשהו שלב שאחד הדיילים בא לתת לו איזשהו כדור. אמרנו לו: 'מה אתה עושה? איזה כדור? הבן אדם לא נושם, מה אתה רוצה לדחוף לו?'. אין לי מושג מה הוא ניסה לדחוף לו", סיפר רג'ואן בזעזוע.

בעוד המטוס סוער והנוסעים נלחמים על חייהם, דרשו הדיילים מהנוסעים להדק חגורות באופן תמוה לחלוטין. "תוך כדי שאנחנו איתם, הם מתחילים להגיד לנוסעים באוויר: 'לשים חגורות, לשים חגורות'. אמרנו לו: 'אנחנו הולכים למות, יש פה מחבל, מה אתה מדבר איתי לשים חגורות?'", נזכר רג'ואן.

רגע השיא החמור ביותר בעדותו נוגע לשלבים שאחרי ריסונו של המחבל. לאחר שהישראלים הצליחו לכפות את המפגע באמצעות אזיקונים וחוטי אוזניות, הבחינו לפתע כי אחד הדיילים מתקרב אל המחבל ומתחיל לשחרר בעדינות את הכפיתה שלו. "אנחנו פתאום קולטים שהוא פתאום מתחיל לשחרר את האזיקונים. מתחיל בעדינות לשחרר את זה. אמרנו לו 'מה אתה עושה? מה אתה עושה?'. ממש היינו בטירוף, עוד שנייה קפצנו עליו", תיאר.

רג'ואן הודה בריאיון כי באותם רגעים שרר פחד אמיתי בקרב הנוסעים מפני אנשי הצוות עצמם: "אני פחדתי. הם היו חיות, אתה נוגע בו – אתה מרגיש אתה נוגע באבן. אחד הפחדים שלי היה שאחד מהם יוציא כלי נשק, יוציא סכין, יוציא משהו". הוא הוסיף ותאר אמירה מצמררת ששמע מאחד הדיילים בעודו אוחז בידו ומביט בעיניו: "הוא תפס לי את היד, הסתכל לי בעיניים ואמר לי: 'If he will be dead, we will land safe' – אם הטייס ההודי ימות, אנחנו ננחת בשלום. הוא אמר לי משהו כזה ואז נכנסתי קצת לשוק".

לצד התיאורים הקשים על הדרמה באוויר, ציין רג'ואן כי הנושא כולו הועבר לבדיקה מעמיקה של גורמי הביטחון בישראל שאמורים לבחון את כלל הממצאים והעדויות, לרבות היעלמותם התמוהה של טייסים מחליפים שהיו על הטיסה ולא נראו מאז הנחיתה.

כזכור, בשבוע שעבר התרחש אירוע דרמטי בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי תקף את הקברניט בגרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה במטרה להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.