נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח מכתב מיוחד לקברניט סמית מאצ'הר, ובו הביע את תודתה העמוקה של מדינת ישראל על אומץ ליבו ונחישותו במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במכתבו איחל הנשיא לקברניט החלמה מהירה, והזמין אותו לבקר בירושלים לאחר שיקומו.

הקברניט מאצ'הר קיבל את המכתב לידיו בבית החולים באיחוד האמירויות, שם הוא מאושפז לאחר שנפצע קשה בעת שהטייס המשנה העומאני תקף אותו בגרזן חירום וניסה להשתלט על המטוס.

במכתבו שיבח הנשיא הרצוג את קור רוחו של הקברניט לנוכח הסכנה החמורה: "היכולת שלך למצוא את הכוחות להתעלות מעל הכאב, להתמודד עם האיום המיידי על חייך ולהפעיל שיקול דעת, מעידה על עוצמת האופי שלך ועל גבורת הרוח הרבה שבה ניחנת".

הנשיא התייחס גם למעשיו של הקברניט כחלק מהקשר ההיסטורי בין הודו לישראל, והזכיר את החיילים ההודים שלחמו בארץ הקודש לפני יותר ממאה שנה: "מעשה הגבורה שלך מציב אותך בשורה המכובדת של החיילים ההודים, אשר לפני יותר ממאה שנה סיכנו את חייהם כדי לשחרר ערים בארץ הקודש, והפכו בכך לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של ישראל. גם אתה, הקברניט מאצ'הר, תהפוך מעתה לחלק יקר מההיסטוריה של עמנו, ולחלק נוסף שמחזק את הקשר בין הרפובליקה של הודו למדינת ישראל".

בסיום מכתבו כתב הנשיא: "בעודך מתחיל אט-אט את מסע ההחלמה שלך, אני יודע שאתה נמצא בידיהם הטובות ביותר של חברינו ושותפינו היקרים באיחוד האמירויות. כולנו נושאים תפילה מעומק הלב להחלמתך המלאה והמהירה, ואני מצפה, לאחר שתשוב לאיתנך, לקבל את פניך בירושלים ולהביע בפניך את ההערכה והאהבה של האומה שלנו, אסירת התודה".

יקבל את אות הנשיא לגבורה אזרחית

בנוסף למכתב, בישר נשיא המדינה בטקס הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" שנערך השבוע על הענקת האות לקברניט מאצ'הר. "אני מבקש להביע את ההערכה וההוקרה לטייס ההודי, הקפטן סמית מאצ'הר, שנאבק בתוקף למרות פציעתו הקשה, והצליח בשארית כוחותיו לפתוח את דלת תא הטייס", אמר הנשיא.

"מכאן אני שולח לו, בשם כולנו, איחולי רפואה שלמה ומהירה. בכוונתי להוקיר גם אותו, כפי שגם המליצה הוועדה, באות הנשיא לגבורה אזרחית", הוסיף.