התפתחות משמעותית נרשמה היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בלוד במסגרת פרשת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בערב יום העצמאות האחרון בפתח תקווה. הנאשם המרכזי הודה בפני השופטים כי היה חמוש בסכין באותו הלילה, הגיע לזירה במטרה להשתתף בתגרה ודקר את המנוח.

עם זאת, סנגורו של הנאשם הציג עמדת הגנה לפיה מרשו לא התכוון לגרום למותו של זלקה ז"ל. על רקע זאת, ההגנה טוענת כי יש לזכות את הנאשם מעבירת רצח באדישות שיוחסה לו בכתב האישום, ולהרשיעו לכל היותר בעבירה של המתה בקלות דעת.

כזכור, פרקליטות מחוז מרכז הגישה בתחילת מאי כתבי אישום נגד 16 נערים החשודים במעורבות ברצח. החשוד המרכזי, נער בן 15, נאשם ברצח באדישות לאחר שתועד דוקר את זלקה ז"ל, כאשר הדקירה פגעה בעורק מרכזי וגרמה לאובדן דם משמעותי שהוביל למותו של הנער בן ה-21. 15 נערים נוספים נאשמו בחבלה בכוונה מחמירה בשל מעורבותם באירוע האלים.

ההבדל המשפטי בין שתי העבירות הוא משמעותי ביותר. רצח באדישות מוגדר כמצב שבו הנאשם ראה את האפשרות שהאדם ימות אך זה לא היה אכפת לו, ועונשו יכול להגיע למאסר עולם. לעומת זאת, המתה בקלות דעת מתייחסת למצב שבו הנאשם לא צפה את התוצאה הקטלנית, והעונש המרבי עומד על 12 שנות מאסר.

משפחת זלקה הגיבה בזעם לכתבי האישום כבר בעת הגשתם, וטענה כי "הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו".