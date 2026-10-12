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לאחר שובן לישראל של מלי וליאל יהלומי, שעמדו בחודשים האחרונים במרכז עניין ציבורי ותקשורתי רחב, יוצאת עורכת דינן שנית בן שושן בהתייחסות פומבית ראשונה למצבן במטרה לשים סוף לגל השמועות והספקולציות שליווה את הפרשה.

"מדובר בשתי נשים שעברו תקופה מורכבת מאוד, ובשלב זה הדבר החשוב ביותר הוא לאפשר להן לחזור לשגרה, להיות עם משפחתן ולהתאושש ממה שעברו", מסרה עורכת הדין, כך דווח היום (שני) ב'ישראל היום'. בדבריה, הפנתה בן שושן לתמונת המצב המשפטית והבהירה כי כפי שנמסר בצורה מפורשת על ידי גורמי המשטרה, לא עלה כל חשד לפלילים במעשיהן, ולכן אין שום מקום להמשיך ולקבוע עובדות בשטח או לייחס להן מעשים שלא נעשו על בסיס פרסומים לא מבוססים. בשלב זה, צוות ההגנה אינו מתכוון למסור פרטים אישיים או משפטיים נוספים מעבר למה שפורסם, מתוך הבנה כי חשיפה מיותרת רק תקשה על תהליך השיקום שלהן.

מלי וליאל יהלומי | ארכיון

ההתייחסות של עורכת הדין מגיעה לאחר שהשתיים נחתו בשבוע שעבר בנתב"ג, כשהן מכוסות בכובעי שמש ובלבוש זהה. השתיים סירבו לשוחח עם כלי התקשורת והדפו את פניות העיתונאים. בן שושן פנתה אז לעיתונאים ומסרה: "חברה, האנשים האלה עברו המון, אני מהבוקר מקבלת הודעות כאילו הן אויבות המדינה. אני מבקשת שתתנו להן לחזור לבית. הן לא אויבות ולא גנבו ולא רצחו ולא עשו כלום".

עורכת הדין חזרה וקנתה קריאה חד-משמעית לעבר גופי התקשורת והציבור לכבד את פרטיותן של הצעירות ושל בני משפחותיהן המלווים אותן, במטרה לאפשר להן לחזור למסלול חיים נורמלי ובריא כמה שיותר מהר.

הרשות להגנת הפרטיות פתחה בחקירה

בימים האחרונים הורתה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים למשטרת ישראל לערוך בירור מקיף בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי, בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי רגיש הנוגע אליהן בכלי התקשורת.

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, פנה למפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי, ולמפקח הפרטיות הפנימי של המשטרה, נצ"מ ג'ורג' קיוורקיאן. בפניה הנחה ראש הרשות את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה להפעיל את סמכויות הפיקוח הנתונות לו מכוח חוק הגנת הפרטיות.

הפניה נעשתה בעקבות פרסומים חוזרים ונשנים באמצעי התקשורת לאחר איתור השתיים בארגנטינה באוגוסט. בין היתר, פורסמו סרטונים המתעדים אותן במצב פגיע בעת איתורן באוטובוס ותשאולן בידי נציג המשטרה, וכן נחשפו פרטים אישיים רגישים מתוך חקירת האירוע. הפרטים שנחשפו כללו התכתבויות פרטיות, חיפושים שביצעו בכלי בינה מלאכותית, מידע על מצבן הכלכלי, פעולות פיננסיות, מיקומן ותנועתן, ומועד נחיתתן הצפוי בישראל.