בושה: המורה פוצצה את עצרת הזיכרון לנרצחי טבח ה-7 לאוקטובר

מורה לחינוך מיוחד בבית ספר ציבורי בניו יורק תועדה כשהיא משתתפת בהפרעה אלימה וקולנית לעצרת זיכרון שנועדה להתייחד עם זכרם של נרצחי טבח השבעה באוקטובר. כך דווח בניו יורק פוסט.

האירוע הקשה התרחש במהלך עצרת זיכרון שארגן ארגון "ישראלים למען שלום" בכיכר יוניון סקוויר במנהטן, שם התקבצו מפגינים פרו-פלסטינים אשר החלו להפריע למהלך הטקס, להניף דגלים של ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה, ולצעוק קריאות קשות ובהן "גלובליזציה לאינתיפאדה" ושבחים למבצעי הטבח.

המורה, המלמדת בבית הספר "הרטיג'" בשכונת איסט הארלם, הייתה חלק מקבוצת המפגינים שפרצה למתחם העצרת. על פי עדויות ותצלומים, המפגינים קטעו בצעקות את קריאת שמות הנרצחים והשתלטו במופגן על כיסאות שהיו שמורים למשתתפי האירוע ולמכובדים, ובהם ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ומבקר העירייה בראד לנדר. השתתפותה של המורה באירוע עוררה סערה רבתי במערכת החינוך העירונית.

בעקבות הגילויים, הגיש משה שפרן, פעיל ואיש חינוך יהודי, תלונה רשמית ודחופה למשרד החינוך של ניו יורק ולמפקח על בתי הספר בעיר. בתלונתו דורש שפרן לפתוח בחקירה מיידית נגד המורה ולהשעותה מתפקידה, בטענה שהתנהגותה מייצרת סביבה עויינת ומאיימת עבור תלמידים ואנשי צוות יהודים בבית הספר. בתלונה צוין כי המורה ישבה בבטחה ובנוחות בלב ההפגנה, כשהיא מוקפת בדגלי חמאס ובקריאות תמיכה בטרור, מבלי להסתייג מהמעשים.

עוד נחשף בתלונה כי באותו יום ממש, הגיעה המורה לבית הספר כשהיא עוטה כאפייה לצווארה. לטענת הפעיל שהגיש את התלונה, מדובר בצעד מכוון שנועד להעביר מסר פוליטי בולט בתוך כתלי מוסד חינוכי ציבורי ביום הזיכרון לטבח, דבר שיצר תחושת אי-נוחות קשה בקרב אנשי הצוות והתלמידים. מתברר כי אין זו הפעם הראשונה שבה מוגשת תלונה נגד קורצר; בעבר כבר דווח למערכת החינוך על השתתפותה בהפגנות סוערות מחוץ לבית הכנסת "פארק איסט" במנהטן, אירועים שבהם נחסמה גישת מתפללים לבית הכנסת ונשמעו קריאות שטנה.

המתלונן הדגיש במכתבו כי שרשרת האירועים הללו – ההפגנות מחוץ לבית הכנסת, עטית הסמל הפוליטי בבית הספר ביום ה-7 באוקטובר והפרעת עצרת הזיכרון – אינה מקרה בודד או מקרי, אלא דפוס התנהגות מתמשך שאינו מתיישב עם הוראות החוק ותקנות משרד החינוך האוסרות על אפליה ויצירת סביבה עוינת. משרד החינוך נקרא להעביר את הטיפול בנושא לצוותי החקירה המיוחדים של העירייה. המורה עצמה סירבה להגיב לפניות כלי התקשורת.

ראוי לציין כי לפי הדיווח בניו יורק פוסט, פעילותה של המורה נגד ישראל החלה עוד בתקופת לימודיה באוניברסיטת ויסקונסין, אז התראיינה לרשת סי-אן-אן במהלך הפגנות בקמפוס. בראיון סיפרה כי היא עצמה יהודייה ולמדה בילדותה בבית ספר עברי, עובדה שגררה בשעתה ביקורת חריפה כלפיה מצד הקהילה היהודית. המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של תקריות במערכת החינוך בניו יורק, כאשר רק לאחרונה נחשף כי מורה אחר בעיר נחקר לאחר שהביע תמיכה פומבית ברשתות החברתיות במנהיג חמאס יחיא סינואר.