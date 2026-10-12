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'סולג'ה בוי' 2028: המתמודד החדש והמפתיע לנשיאות ארה"ב

הראפר האמריקני פרסם את הכיתוב "סולג'ה בוי 2028" והעלה אפשרות שיתמודד על הנשיאות | בין הנושאים שהזכיר: כלכלה, חינוך ובינה מלאכותית (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין סולג'ה בוי, משמאל הנשיא טראמפ, אילסוטרציה (צילום: מאת Reed Kavner - originally posted to Flickr as YOOOOUUUUU!)

ראפר אמריקני בשם דה-אנדרה קורטז ואי, הידוע בשם הבמה סולג'ה בוי, הפתיע את עוקביו כשהעלה לרשתות החברתיות את הכיתוב "סולג'ה בוי 2028", ברמז לאפשרות שיתמודד בבחירות לנשיאות בשנת 2028.

בפוסט שפרסם כתב כי הוא בוחן אפשרות להיכנס לשירות הציבורי, והצביע על ארבעה תחומים מרכזיים שבהם הוא מבקש להתמקד: הזדמנויות כלכליות, רפורמה במערכת המשפט הפלילי, חינוך ועתיד הטכנולוגיה והבינה המלאכותית.

עם זאת, בשלב זה הראפר טרם הכריז רשמית על מועמדותו ולא הודיע לאיזו מפלגה ישתייך, אם בכלל. סולג'ה בוי כבר השתתף בינואר 2025 באירוע מוזיקלי שנערך במסגרת חגיגות השבעתו של לנשיאות.

נציין כי הראפר עורר בשנים האחרונות זעם בקרב הקהילה היהודית, אחרי שהתגלה כי הקדיש ברכה בקטע וידיאו לארגון האנטישמי GDL ("הליגה להגנת גויים"). באותו קטע, סולג'ה בוי בירך את הארגון והביע בו תמיכה.

מאוחר יותר הראפר טען שרימו אותו ושלא הכיר את הארגון או ידע על כוונותיו. בריאיון שנתן ל'ניו יורק טיימס' אמר: "אני מתנצל בפני כל אלה שנפגעו. חשבתי שמדובר בסך הכל במעריץ. לא ידעתי שעומדת מאחורי זה יוזמה שלילית".
ארה"בדונלד טראמפאנטישמיותראפרנשיאות

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