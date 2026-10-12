קומיקאי העל ג'רי סיינפלד למפגינה: "אשלח את הכסף שלך לישראל"

יהודי גאה: ג'רי סינפלד ( צילום: העמוד הרשמי )

ג'רי סיינפלד, מהקומיקאים המצליחים והעשירים בעולם, מצא את עצמו שוב במרכז עימות פוליטי, הפעם במהלך הופעת סטנדאפ בשיקגו. פעילים פרו-פלסטינים קטעו את המופע והטיחו בו האשמות על רקע המלחמה בעזה, אך הקומיקאי היהודי לא נותר חייב והשיב להם בעוקצנות, שהפכה במהירות לתיעוד ויראלי ברשתות החברתיות.

לפי הדיווח ב"טיימס אוף ישראל", האירוע התרחש ביום שישי האחרון במהלך הופעתו של סיינפלד בשיקגו. אחת הפעילות צעקה לעברו כי הוא גזען וטען כי ישראל הרגה עשרות אלפי פלסטינים. סיינפלד השיב לו בציניות: "אני גזען", והמשיך להתמודד עם ההפרעה מצד הקהל.

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בהמשך, במהלך בדיחה על שירות הטלפון הסלולרי שלו, התפרצה אישה מהקהל וצעקה כי נמאס לה מ"רצח עם", תוך שהיא טוענת כי ילדים פלסטינים נהרגו מכספי משלם המסים האמריקני. סיינפלד השיב לה בציניות: "אני גזען, זה רצח עם, אני בעד זה", ואף ליווה את דבריו בתנועות לעגניות, בעוד המאבטחים החלו להוציא אותה מהאולם. חשבתי שאני מת: הצלם נאחז בציפורניו בזמן שהאוהדים זינקו דני שפיץ | 12:24 מחייך לעולם: סוד של 90 מטר התגלה ביער בארה"ב דני שפיץ | 11:49 "אני אברר כמה עלה הכרטיס שלך, ואני שולח את הכסף לישראל", אמר סיינפלד, לקול תגובות מהקהל. תוך שהוא הוסיף בהומור, כי בסופו של דבר הוא ישמור את הכסף לעצמו.

ג'רי סיינפלד עונד את סיכת החטופים בעוטף עזה ( צילום: מסך )

העימות הנוכחי אינו אירוע חריג עבור סיינפלד מאז שהחל להביע תמיכה פומבית בישראל בעקבות מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר 2023. הקומיקאי, שגדל במשפחה יהודית בניו יורק, פרסם ימים ספורים לאחר המתקפה הצהרת תמיכה בישראל ובעם היהודי, והבהיר כי יעמוד לצד ישראל.

בדצמבר 2023 הגיע סיינפלד לישראל יחד עם רעייתו ג'סיקה. במהלך הביקור נפגשו השניים עם חטופים ששוחררו ועם משפחות של חטופים שנותרו בשבי, וכן ביקרו בקיבוץ בארי, שנפגע קשות במתקפת חמאס. בהמשך תיאר סיינפלד את הביקור כאחת החוויות העוצמתיות בחייו.

מאז הוא נתקל שוב ושוב במחאות ובהתבטאויות נגדו בשל עמדותיו. במאי 2024 עזבו עשרות סטודנטים את טקס סיום הלימודים באוניברסיטת דיוק במחאה על השתתפותו ועל תמיכתו בישראל. בחודשים האחרונים התעמתו עמו פעילים גם מחוץ לאירועי ספורט בניו יורק, ובספטמבר האחרון פרשו כמה אמנים מפסטיבל קומדיה בליסבון לאחר שנודע כי סיינפלד יהיה הכוכב המרכזי בו, על רקע התנגדותם לעמדותיו.

סיינפלד, בן 72, התפרסם בזכות סדרה הנושאת את שמו, גם שנים לאחר שהסדרה הסתיימה ב־1998, הוא ממשיך להרוויח מתמלוגים, מהסכמי שידור ומהופעות ברחבי העולם.

על פי הערכות שפורסמו בכלי תקשורת כלכליים, הונו נאמד בכ־1.1 מיליארד דולר, והוא נחשב לאחד הקומיקאים העשירים בעולם.