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האיום של נתניהו

החקירה מסתעפת: שני טייסים נעצרו בהקשר לטיסת פליי דובאי - וזו המשמעות הדרמטית

שני טייסים נוספים בחברת התעופה פליי דובאי, אזרחי המלדיביים, נעצרו באיחוד האמירויות במסגרת החקירה סביב ניסיון הפיגוע בטיסה מדובאי לתל אביב | עדיין לא נמסר מה מיוחס לכל אחד משני הטייסים שנעצרו, ולא הוצגו ראיות פומביות הקושרות אותם לתכנון המעשה או לביצועו | זו המשמעות הדרמטית (חדשות) 

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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מימין טיסת פליי דובאי חוזרת לארץ, משמאל הטייס המאם אל המאמי (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שני טייסים נוספים בחברת התעופה פליי דובאי, אזרחי המלדיביים, נעצרו באיחוד האמירויות במסגרת החקירה סביב ניסיון הפיגוע בטיסה מדובאי לתל אביב.

על פי דיווח של אתר החדשות המלדיבי אדהדו מ־8 באוקטובר, מעצרם של השניים התרחש בשבת שקדמה לפרסום, לאחר שבימים הראשונים של הפרשה הם נחשבו לעובדים שנקראו למסור עדות במסגרת החקירה.

לפי הדיווח, בני משפחותיהם לא קיבלו מידע על מקום הימצאם עד יום שלישי. בהמשך נמסר להם באמצעות שגרירות המלדיביים באיחוד האמירויות כי השניים מוחזקים בידי המשטרה המקומית.

שני הטייסים הם המצטרפים האחרונים לחברת התעופה מבין ששת הטייסים המלדיבים המועסקים בה. לפי אדהדו, במסגרת עבודתם הם היו בקשר עם חמזה אל־חמאמי, אזרח עומאן ששימש טייס משנה בטיסה ונחשד בניסיון להשתלט על המטוס ולהטיסו לעבר נמל התעופה בן גוריון.

נכון לפרסומים הזמינים, לא נמסר מה מיוחס לכל אחד משני הטייסים שנעצרו, ולא הוצגו ראיות פומביות הקושרות אותם לתכנון המעשה או לביצועו.

המשמעות הדרמטית מאחורי המעצר היא שקיים חשד כי מחבלים נוספים היו מעורבים בהחלטה לבצע את הפיגוע, הנחה שסותרת לכאורה את תיאוריית המפגע הבודד.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר שישראל בודקת אם המחבל נשלח על ידי גורם נוסף או מדינה, והבטיח לנקום במקרה שכך אכן יתברר.

איראןמחבלאיחוד האמירויותפיגוע פליי דובאי

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