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מפחד מהחות'ים

השפלה מוחלטת: בן סלמאן מתנייד בין ארמונות מבוצרים ותחת אבטחה כבדה

מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי ואחד האנשים החזקים במזרח התיכון הפך לאדם נרדף לאחר התקיפות החות'יות | לפי תיאור של הוול סטריט ג'ורנל, הנסיך נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים ומוקף בצוות אבטחה שנבחר בקפידה, בעוד הטילים מתקרבים לבירה ריאד | ההשפלה של סעודיה (חדשות) 

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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בן סלמאן (צילום: שאטרסטוק)

מאז החרפת המתקפות על סעודיה, גם סביבתו הקרובה של מוחמד בן סלמאן נערכת למציאות ביטחונית מתוחה במיוחד.

יורש העצר בן ה־41, האיש שמוביל את תוכנית השינוי הכלכלית והחברתית של הממלכה ושליטה בפועל, נע בין ארמונות מאובטחים היטב המצוידים בבונקרים, ומוגן בידי צוות אבטחה אישי שנבחר בקפידה. כך מדווח העיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל", בהתבסס על גורמים המכירים את תנועותיו.

הופעתו הציבורית האחרונה, לפי הדיווח, הייתה ביום שלישי, כאשר השתתף במבצע התרמת דם לאומי. על רקע התקיפות, נוכחותו הציבורית המצומצמת והמעבר בין מתחמים מוגנים ממחישים את רמת הדריכות שבה פועלת ההנהגה הסעודית.

החשש הרחב נובע מהיכולת שהפגינו לפגוע גם במרכזי השלטון והכלכלה של סעודיה.

מוחמד בן סלמאן בימים טובים יותר (הבית הלבן)

הטילים מגיעים לבירה

המתקפות הפכו את האיום הביטחוני למוחשי במיוחד. לפי הדיווח, תקיפה בנמל התעופה הבינלאומי בריאד גרמה למותם של לפחות 12 בני אדם ולפציעתם של מאות נוספים. שני טרמינלים נפגעו וגגותיהם קרסו בחלקם. ביום ראשון דווח גם על תקיפה נוספת שגרמה לשריפה בטרמינל 4 ולפצועים.

במקביל, שברי טיל בליסטי שיורט פגעו במתחם הכולל גן ילדים ומרפאה, ועובדים ברובע הפיננסי, תלמידים ודיפלומטים נדרשו להתפנות או לתפוס מחסה.

החות'ים, הנתמכים בידי איראן, מאיימים להמשיך לתקוף את סעודיה, ובכך מאלצים את הממלכה להתמודד עם איום מתמשך הרחק מגבולה הדרומי.

גם הכלכלה משלמת את המחיר

המשבר אינו מסתכם בביטחון. התקיפות מאיימות על מתקני אנרגיה ועל נתיבי יצוא הנפט, ובהם הצינור הסעודי ממזרח למערב המאפשר להעביר נפט אל הים האדום ולעקוף את מצר הורמוז. ביולי הכריזו החות'ים על מצור ימי נגד סעודיה, ובספטמבר נפגע הצינור בתקיפה, לפי הדיווח.

במקביל, המלחמה מכבידה על תוכניותיו של בן סלמאן לגוון את כלכלת הממלכה ולמשוך השקעות בתחומי התיירות והטכנולוגיה. פרויקטים עצומים, בהם העיר העתידנית ניאום, כבר מתמודדים עם קשיי מימון, והוצאות הביטחון הנוספות מקשות עוד יותר על מימושם.

לפי הדיווח, משרד האוצר הסעודי צופה כי כלכלת המדינה תתכווץ ב־3.6% בשנת 2026. גם אירועים בינלאומיים שעליהם בונה הממלכה, בהם אקספו 2030 וגביע העולם בכדורגל ב־2034, מתקיימים על רקע אי־הוודאות.

טראמפ עדיין לא נחלץ לעזרה

למרות קשריו ההדוקים של בן סלמאן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והתחייבותו להשקעות בהיקף של כטריליון דולר בארצות הברית, וושינגטון טרם נענתה לבקשות הסעודיות לסיוע צבאי שיבלום את התקדמות החות'ים, אף ששלחה יועצים צבאיים.

סעודיה פונה בינתיים לפקיסטן ומחפשת ברחבי העולם מערכות הגנה אווירית נוספות. במקביל, היא בוחנת אפשרויות לסייע לכוחות התימניים הנלחמים בחות'ים, אך גם מנסה למצוא פתח להסדר מדיני.

העימות הנוכחי הוא במידה רבה תוצאה של מלחמה ממושכת: סעודיה התערבה במלחמת האזרחים בתימן ב־2015, והלחימה הסתיימה בהפסקת אש ב־2022, שלא החזיקה מעמד מול ההסלמה האזורית הנוכחית.

כעת ניצב בן סלמאן בפני דילמה מורכבת. תגובה צבאית נרחבת עלולה לגרור את סעודיה למערכה ממושכת ויקרה, אך הימנעות מפעולה עלולה לאפשר לחות'ים להמשיך לפגוע בתשתיות ובמרכזי האוכלוסייה.

המשבר מאיים אפוא על שני היעדים המרכזיים של יורש העצר: שמירה על ביטחון הממלכה והפיכתה למעצמה כלכלית שאינה תלויה רק בנפט.
סעודיהחות'יםמוחמד בן סלמאן

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