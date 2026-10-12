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האירוע בצפון

אביו של אחד הפצועים: "מבקש מכולם להתפלל" | הפרמדיק מדווח מהשטח

אביו של אחד מהפצועים באירוע הקשה בגבול הצפון ביקש מהציבור להתפלל ומסר כי הטיול היה מאושר ומוסדר | פרמדיק שיחזר מהזירה: "יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים" (בארץ)

מל
מישאל לוי
כיכר השבת |
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הזירה בצפון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

קרוב לעשרים פצועים באירוע פיצוץ הנפל סמוך לגבול הצפון - בהם מורים ותלמידים פצועים קשה ואנוש. רוב הפצועים במצב קל ובינוני.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ״ל מד״א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

מנהל מרחב ירדן במד״א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר דקות לאחר התקרית: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד״א שהוזנק גם כן. כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

אביו של אחד התלמידים אמר ל"מהדורת היום" עם עמליה דואק בערוץ 12 כי הפצועים הינם תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. לדבריו, הטיול היה מוסדר ומאושר. "מבקש להקדיש את הזמן לתפילות על הפצועים", אמר.

משרד החינוך התייחס לקרית ומסר כי מדובר באירוע קשה ביותר. "מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים", נמסר.

בעיריית מעלות תרשיחא פירטו: "במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות אירע לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך. בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך".
נאות מרדכינפל תחמושת

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