מפכ"ל המשטרה קיים הערכת מצב בזירת האסון בצפון שם נהרג תלמיד ויש עוד פצועים רבים יחד עם מפקד מחוז צפון • המפכ"ל שיבח את עבודת השוטרים והחבלנים | על פי ההערכות נכון לשעה זו, הטיולים למקום יופסקו באופן זמני, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון ולמטיילים במקום יהיה ביטחון מלא (בארץ)
תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ | הרוג כבן 15 ועוד כ-20 פצועים, מורים ותלמידים, שפונו לבתי החולים | גורם מעורה בפרטים: "היה יכול להתפוצץ באוטובוס" | הפיצוץ התרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי במהלך טיול שנתי | כל העדכונים (בארץ, אקטואלי)
חרדה גדולה באצבע הגליל: פיצוץ עז הזעיק כוחות הצלה חסרי תקדים לסביבת קיבוץ נאות מרדכי • מסוקי צה"ל ומד"א הוזנקו לחלץ את הנפגעים מן השטח • נבדק חשד מרכזי: המטיילים סטו מהשביל ועלו על נפל תחמושת ישן • עדכונים שוטפים מהזירה (בארץ)