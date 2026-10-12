המפכ"ל בזירה, לפני זמן קצר ( צילום: דוברות המשטרה )

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים היום (שני) הערכת מצב בזירת הפיצוץ הקשה בגליל העליון, יחד עם מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מפקדים וגורמי המקצוע. במהלך ההערכה הוצגה למפכ"ל תמונת המצב העדכנית ופעילות כוחות המשטרה בזירה.

המפכ"ל שיבח את עבודתם המקצועית של השוטרים והחבלנים הפועלים במקום, והנחה על המשך הפעולות לבדיקת נסיבות האירוע, תוך שמירה על ביטחון הציבור ובידוד הזירה עד להשלמת הבדיקות הנדרשות. הטיול יצוין, קיבל את האישור של משרד החינוך שנסמך על הנחיות צה"ל, בהערכת מצב שהתקיימה במקום, הוחלט להפסיק את הטיולים לאיזור לימים הקרובים, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון. דובר צה"ל: "בהמשך לפיצוץ שאירע בצפון הארץ, מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל בנקודה עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. האירוע עודנו מתוחקר. כוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב".

פעילות כוחות צה"ל בזירה - צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:13 פעילות כוחות צה"ל בזירה ( צילום: דו"צ )

עדכון מהמרכז הרפואי זיו: "למרכז הרפואי זיו בצפת הובאו עד כה 13 פצועים מאירוע רכס רמים, מתוכם: שני פצועים במצב קשה – אחד עם פגיעות ראש וגפיים, והוא כעת עובר בדיקות הדמיה ובהמשך צפוי להיכנס לניתוח. הפצוע השני עובר בדיקות הדמיה. שלושה פצועים במצב בינוני, עם פגיעות רסיסים, מצבם יציב. ושמונה פצועים במצב קל".

עדכון מבית החולים בצפת - צילום: בית החולים זיו 10 10 0:00 / 0:51 עדכון מבית החולים בצפת ( צילום: בית החולים זיו )

אל המרכז הרפואי לגליל פונו בפינוי מוסק שישה נפגעים מאירוע אסון הטיול בגבול הצפון : פצוע אחד במצב קשה הובהל לחדר ניתוח, שלושה במצב בינוני ושניים במצב קל עם פגיעות רסיסים והדף. הנפגעים מקבלים טיפול רפואי על ידי הצוותים.

סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, ד"ר צבי שלג. - צילום: המרכז הרפואי לגליל 10 10 0:00 / 0:22 סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, ד"ר צבי שלג. ( צילום: המרכז הרפואי לגליל )

כזכור, באירוע הקשה שהתרחש בצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, נקבע מותו של נער כבן 15, ונפגעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני. הפיצוץ התרחש במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ. "היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

בינתיים, במשטרה ובמשרד החינוך שוקלים להפסיק את הטיולים בצפון באופן זמני בימים הקרובים בשעקבות האסון הנורא. יצוין, כי הטיול שהסתיים באסון קיבל את כל האישורים הנדרשים ממשרד החינוך - שם טוענים כי הטיול הוסדר לפי ההנחיות שהתקבלו מצה"ל.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אביו של אחד התלמידים מסר ל"מהדורת היום" בערוץ 12 כי הטיול היה מוסדר ומאושר. "מבקש להקדיש תפילות לכל הפצועים", אמר האב, והוסיף כי הפצועים הינם תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

"היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה. באירוע נקבע מותו של אחד הפצועים, נער כבן 15, ונפצעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות.

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר דקות לאחר התקרית: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

שושן תיאר את המצב בזירה: "כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

הזירה הוגדרה מיד כאירוע רב-נפגעים, וכוחות הצלה ורפואה נרחבים הוזעקו למקום. שלושה מסוקים של חיל האוויר הוזנקו לפינוי הפצועים, לצד מסוקי מד"א, במירוץ נגד הזמן לחילוץ הנפגעים ופינוים הדחוף לבתי החולים.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ"ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

המפכ"ל בזירה, לפני זמן קצר ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה, לפני זמן קצר ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה, לפני זמן קצר ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה, לפני זמן קצר ( צילום: דוברות המשטרה )