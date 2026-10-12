הזירה בצפון ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

פרטים מטרידים עולים מהתחקיר הראשוני של האירוע הקשה שהתרחש היום (שני) בגבול הצפון, בו נפגעו כ-20 מטיילים בדרגות פציעה שונות. לפי דיווח בערוץ I24NEWS, החשד הוא כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ.

"היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה. באירוע נקבע מותו של אחד הפצועים, נער כבן 15, ונפצעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פינוי בצפון - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09 פינוי בצפון ( צילום: לפי סעיף 27א )

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר דקות לאחר התקרית: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

שושן תיאר את המצב בזירה: "כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

הזירה בצפון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הזירה הוגדרה מיד כאירוע רב-נפגעים, וכוחות הצלה ורפואה נרחבים הוזעקו למקום. שלושה מסוקים של חיל האוויר הוזנקו לפינוי הפצועים, לצד מסוקי מד"א, במירוץ נגד הזמן לחילוץ הנפגעים ופינוים הדחוף לבתי החולים.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ"ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

נסיבות האירוע הקשה נמצאות בבדיקה פלילית וביטחונית של גורמי הצבא והמשטרה, במקביל למאמצי הטיפול בפצועים. כוחות ביטחון גדולים זרמו לאזור כדי לבודד את השטח ולשלול סכנות נוספות.