יעקב אשר הגיע למירון: נשא תפילה לרפואת הפצועים באירוע הקשה

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הגיע היום (שני) לציון הרשב"י במירון, שם נשא תפילה לרפואת הפצועים באירוע הקשה שהתרחש בצהריים ברכס רמים שבגבול הצפון.

ח"כ אשר הגיע למירון לאחר שהשתתף קודם לכן בפתיחת מטה הבחירות של המפלגה בעיר המקובלים צפת, במסגרת הכנות המפלגה למערכת הבחירות הקרובה.

מיד לאחר ששמע על פרטי האסון הקשה, עשה אשר את דרכו לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי על מנת להעתיר בתפילות להחלמת הפצועים.

כזכור, באירוע הקשה שהתרחש בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, נקבע מותו של נער כבן 15, ונפגעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני. הפיצוץ התרחש במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ. "היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה.

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

אביו של אחד התלמידים מסר כי הטיול היה מוסדר ומאושר. "מבקש להקדיש תפילות לכל הפצועים", אמר האב.