מחאה גואה בקרב תושבי שכונת הר נוף בירושלים: כ-1,000 תושבים חתמו על עצומה דחופה המופנית לראש העיר משה ליאון, בדרישה להתערב באופן מיידי בעבודות המתמשכות ברחוב שאולזון. התושבים מתארים מצב של סיוט תחבורתי, פקקי עתק, פגיעה קשה בהסדרי החניה ושיבושים חמורים בשגרת החיים.

רחוב שאולזון, אחד מהעורקים המרכזיים והסואנים בשכונה, הפך לזירת עבודות מתמשכות שמשבשות את חיי היום-יום של אלפי משפחות. לכתבי מערכת 'כיכר השבת' הגיעו עשרות תלונות של תושבים, המדווחים על קשיים חמורים בתנועה, חשש ממשי מעיכוב רכבי חירום ופגיעה בעסקים המקומיים.

אחת הנקודות המרכזיות שמסעירות את התושבים היא הכוונה לבטל כ-50 מקומות חניה לאורך הרחוב לטובת הקמת שביל אופניים. בשכונה המתמודדת ממילא עם מצוקת חניה קשה, התושבים טוענים כי מדובר בהחלטה התלושה מהמציאות בשטח.

"ביטול של עשרות חניות באזור מסחרי וצפוף הוא מכה אנושה לבעלי העסקים ולמבקרים", מוחים התושבים בעצומה. "במקום לתעדף את צורכי אלפי הנהגים והמשפחות, משקיעים משאבים בשביל אופניים שאינו נחוץ באופי הטופוגרפי והקהילתי של השכונה".

מעבר לבעיית החניה, התושבים מדווחים על מדרכות שנסגרו ללא חלופות בטוחות למעבר הולכי רגל, מפגעי אבק ורעש, ועיכובים מתמשכים בביצוע. הביקורת מופנית לא רק כלפי העירייה והקבלנים, אלא גם כלפי נציגי השכונה והגורמים שאמורים היו לייצג את האינטרס הציבורי מול מתכנני הפרויקט.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "העבודות ברחוב שאולזון הינן חלק מפרויקט תשתיות ופיתוח מקיף וחשוב באורך של כ-1.5 קילומטרים, הכולל חידוש תשתיות עומק, שדרוג מדרכות ותאורה, הצבת ריהוט רחוב מתקדם והקמת שביל אופניים בטיחותי. הפרויקט חולק לשישה שלבים נפרדים במטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתושבים ובבעלי העסקים, והוא צפוי להסתיים בספטמבר 2027".

בנוסף הדגישו בעיריה: "מהלך העבודות מלווה בשינויים זמניים בהסדרי התנועה, אך לאורך כל תקופת הביצוע נשמרים מעברים בטוחים ונגישים להולכי רגל, וכל פנייה על ליקוי נקודתי מטופלת מידית. נכון לעכשיו לא בוטלו מקומות חניה במרכז המסחרי, והתכנון נבחן מתמדת כדי לשמור על מספר מרבי של מקומות חניה".

לצד זאת אמרו: "הקבלן המבצע מחויב לנהלים קפדניים לצמצום מפגעי אבק ופינוי פסולת, ועבודות לילה מתבצעות באישור בלבד ועד השעה 23:00 בלבד. הפרויקט מלווה בשיתוף ציבור רציף מול המינהל הקהילתי הר נוף, ומוקד 106 עומד לרשות התושבים לטיפול ישיר. מדובר בפרויקט שישדרג את המרחב הציבורי, הבטיחות והאיכות של השכונה בשנים הבאות".