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אחוות אחים

באישון ליל; האחים האדמו"רים מנדבורנה נפגשו בפגישה מרוממת

האדמו"ר מנדבורנה ביתר ערך אמש (ראשון) ביקור הוד במעונו של אחיו, האדמו"ר מנדבורנה | במהלך הביקור כתב האדמו"ר אותיות בספר התורה שיוכנס לבית מדרשו של אחיו בביתר | בתוך כך, בחסידות מתכוננים לקראת שבת מירון (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)

ביקור הוד ורוב רושם ערך אמש (ראשון) האדמו"ר מנדבורנה ביתר במעונו של אחיו הגדול, האדמו"ר מנדבורנה, בקריית נדבורנה בבני ברק.

במהלך הביקור העלו האדמו"רים זכרונות הוד קדומים משנות קדם, עת זכו להיות סמוכים על שולחן אביהם הגדול, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע. בהמשך כיבד הרבי מביתר את אחיו הגדול בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה שיוכנס לבית מדרשו בביתר.

בסיום הביקור, לאחר ברכת "לחיים", נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב, וקם הרבי מנדבורנה ללוות את אחיו עד לרחובה של עיר.

בתוך כך, בחסידות נדבורנה מתכוננים בהתרגשות לקראת השבת, שבת פרשת נח, בה ישבתו בצל הקודש של האדמו"ר במסגרת שבת ההתאחדות השנתית המסורתית באתרא קדישא מירון, וזאת לאחר מספר שנים שנבצר מלקיים את השבת בעקבות המצב הביטחוני במדינה.

האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)
האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)
האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)
האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)
האדמו"ר מנדבורנה ביתר בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה (צילום: מ.ש.)

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