במעמד מרומם ומלא הוד, שנערך בראשות האדמו"ר מזוועהיל, התקיים "מעמד כבוד התורה" עבור אברכי "כולל הוראה" דחסידי זוועהיל, אשר סיימו בעמל ויגיעה עצומה את לימוד הלכות טהרה.

האברכים עמדו בהצלחה כבירה במבחנים מקיפים שנערכו להם אצל גדולי הפוסקים, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ, והגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ, רבם של חסידי צאנז בביתר.

האדמו"ר מזוועהיל פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה. תחילה נטל ידיו לסעודת מצווה, ובהמשך נשא דברות קודש שבהן הביע התפעלות וקורת רוח מרובה לנוכח הישגיהם והצלחתם של האברכים במבחנים. לאחר מכן, העניק האדמו"ר לכל אברך תעודת הוקרה מיוחדת, ועם סיום דברות הקודש פצח הקהל בריקודים נלהבים לכבודה של תורה.

כמו כן נשאו דברים במעמד הגאון רבי חיים וייס, אב"ד ביתר, והרה"ג ר' אברהם שרגא שטיגליץ, רב דחסידי צאנז בביתר.

לקראת סיום המעמד עברו האברכים אל מול פני הקודש להתברך, וקיבלו מלגה מכובדת על עמלם הרב. בנוסף, קיבלו האברכים מארז שי יוקרתי עבור בני הבית, כהוקרה על תמיכתם ועידודם המתמיד להליכתם היכל התלמוד.