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ינון מגל בשבע ברכות לבן הרב אלי סטפנסקי: "לומדי התורה הם הסיירת מטכ"ל האמיתית"

מגיש 'הפטריוטים' השתתף בשמחת בנו של הרב אלי סטפנסקי • השווה את לומדי התורה ללוחמים ביחידות המובחרות | "הבן שלי יושב ולומד תורה - זה הדבר הכי משמח" (חדשות חרדים)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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דבריו של מגל באירוע
דבריו של מגל באירוע

מגיש התוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, ינון מגל, השתתף בשמחת שבע הברכות לבנו של הרב אלי סטפנסקי, מגיש השיעור הדף היומי אולי הגדול בעולם, ונשא דברים על חשיבות לימוד התורה ועל השמחה הגדולה שהוא חש בעקבות לימודיו של בנו בישיבה.

במהלך נאומו השווה מגל את לומדי התורה ללוחמים ביחידות המובחרות של צה"ל והגדיר אותם כ"לוחמים האמיתיים". "אחד הדברים הכי משמחים שקרו לי בשנה האחרונה זה שהבן שלי יושב ולומד תורה", שיתף מגל את המשתתפים בהתרגשותו האישית.

בהמשך הדגיש מגל את חשיבותם של לומדי התורה, שאותם הגדיר כמי שנמצאים בחזית, בעוד שתפקידם של האחרים הוא לתמוך בהם ולהעביר את המסר לציבור הרחב. "אני יודע שזה הגרעין, אנחנו במעטפת, אנחנו תומכי הלחימה, יש את הלוחמים - הסיירת מטכ"ל זה לומדי התורה, זה הפייטרים האמיתיים ואנחנו תומכי הלחימה, כדי להעביר את התודעה הזאת לציבור", אמר.

בסיום נאומו בירך מגל את הרב אלי סטפנסקי, את החתן ואת בני המשפחה, ואיחל להם שנים טובות, בריאות והרחבת המשפחה. "מזל טוב לרב אלי, לחתן, למשפחה, שיהיו לכם שנים טובות, בריאות, תעשו הרבה ילדים", אמר.
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