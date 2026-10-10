מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

מפלגת 'הציבור החרדי' חושפת את המבנה הרבני המלווה את פעילותה: ועדה רוחנית המונה עשרה רבנים משמשת כסמכות הרבנית העליונה של המפלגה ומתווה את דרכה. הוועדה תעסוק בסוגיות ציבוריות ועקרוניות שיעמדו לפתח המפלגה במהלך מערכת הבחירות ולאחריה. בראשות הוועדה עומד הרב יהושע פפר, רב קהילת 'אור חדש' ברמות וראש 'מכון עיון'. לצידו בוועדה: הרב יוסף בן ארזה, רמ"י בישיבת 'משמר התורה' ומחבר סדרת הספרים 'יוסף דעת', הרב כרמי גרוס, ראש ישיבת 'דרך חיים', הרב אורי איינהורן, רב היישוב כפר שמריהו, והרב דניאל מיירס, רב קהילת 'מנורת המאור' בבית שמש.

בנוסף, חברים בוועדה הרב דוב לודמיר, רב קהילה בבני ברק, הרב יצחק אדלרשטיין, הרב דניאל לפין, הרב משה קאולנד והרב אברהם קימחי. במפלגה מציינים כי "הוועדה תעניק ליווי רבני שוטף לפעילות המפלגה, כאשר ההכרעות העקרוניות ייעשו בהתייעצות עם גדולי ישראל המתווים את דרך המפלגה".

כזכור, יו"ר המפלגה מוטי לייטנר הבהיר לפני כשבוע כי המפלגה תרוץ עד לתום מערכת הבחירות למרות הסקרים הלא מחמיאים. "ההחלטה התקבלה. אנחנו מסתערים. לא נשרוף קולות לגוש הימין", אמר לייטנר. "ההיפך – עשרות אלפי חרדים שלא מתכוונים לצאת ולהצביע לעסקנים ישנים ומנותקים, ישימו בקלפי 'זך'".