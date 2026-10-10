קו אדום בבני ברק: צעיר נפצע בינוני מאירוע אלימות בליל שבת

החשש הגובר ברחובות בני ברק מפני התלקחות מעשי אלימות של נוער שוליים בלילות שבת תרגם את עצמו בסוף השבוע האחרון לאירוע קשה במיוחד.

מה שהחל בשנים האחרונות כהתגודדויות והפרעות לסדר הציבורי, חצה בליל שבת קו אדום כאשר קטטה אלימה הסתיימה בפציעתו של צעיר כבן 25 באורח בינוני.

האירוע התרחש במהלך הלילה באזור הרחובות אלישע והאדמו"ר מגור בעיר. על פי דיווחי צוותי החירום, במהלך קטטה ואירוע אלימות שהתפתח במקום, הושלך חפץ לעברו של הצעיר והוא נפגע בעוצמה בראשו.

למקום הוזעקו במהירות כוננים וצוותי רפואה של ארגון "הצלה", "איחוד הצלה" ומד"א, שהעניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בזירה.

יהודה ג׳יבלי, תורן השבת של איחוד הצלה, סיפר: "נמסר לנו בזירה כי הצעיר נפגע בראשו כתוצאה מחפץ שהושלך עליו במהלך אירוע אלימות. הענקתי לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וחבישות, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

בנצי הימל, תורן השבת של ארגון הצלה מאייש אמבולנס מד"א, הוסיף: "כשהגעתי למקום מצאתי גבר כבן 25 כשהוא סובל מחבלת ראש לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים וחבישות, ופינינו אותו במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

בעקבות המקרה, תושבים בשכונה מביעים דאגה עמוקה מהדרדרות המצב ברחובות במהלך סופי השבוע. לדבריהם, התקהלויות נוער הנושר והשוליים בלילות שבת מלוות לעיתים קרובות בוואנדליזם, צעקות וחיכוכים שמסלימים במהירות לאלימות פיזית.