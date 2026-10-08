- צילום: דודון 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: דודון )

אלימות חריגה בהפגנות הפלג: רימוני הלם הושלכו לעבר אזור ההפגנה בצומת מרן בירושלים, והתפוצצו בסמיכות למפגינים. שניים מהם לפחות פונו לבית החולים בעקבות כך לקבלת טיפול רפואי.

אחד מהמפגינים נפצע בעינו. בנוסף נפצע ילד כבן 10 באורח בינוני, ופונה יחד עם אביו לבית החולים. ההפגנות הסוערות הסתיימו היום בסביבות השעה שש בערב, אחרי כשעתיים הפגנה. עדויות מההפגנות טוענות כי האלימות שהופנתה הפעם כלפי המפגינים הייתה חריגה בהיקפה ובעוצמתה.

שוטרות מפנות מפגין - צילום: דודון 10 10 0:00 / 0:07 שוטרות מפנות מפגין ( צילום: דודון )

לאחר סיום ההפגנה בירושלים מסרה המשטרה: "במהלך המחאה, חסמו מפירי סדר את צירי התנועה בכניסה לעיר ופגעו במרקם החיים במקום. שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתפ"א פעלו לפתיחת הצירים. לפני זמן קצר מפירי הסדר עזבו וצירי התנועה במקום נפתחו. כוחות המשטרה ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר הציבורי ולהבטחת זרימת התנועה".

בתוך כך, בהפגנה שהתקיימה בסמיכות לבני ברק היום, נעצרו שלושה מפגינים בחשד לתקיפת שוטרים. לדברי המשטרה "מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, חסמו את הכביש ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך. במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכביש בגופם".