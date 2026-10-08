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פונו לבית חולים

מפגינים נפגעו מפיצוץ רימון הלם בהפגנה בירושלים, בהם ילד כבן 10

רימוני הלם שהתפוצצו ב"צומת מרן" בירושלים בסיומה של הפגנת הפלג הירושלמי פגעו בלפחות שני מפגינים, שפונו לקבלת טיפול בבית החולים. אחד מהם נפצע בינוני, והשני נפגע בעינו | המשטרה: שלושה מפגינים נעצרו בבני ברק (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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(צילום: דודון)

אלימות חריגה בהפגנות : רימוני הלם הושלכו לעבר אזור ההפגנה בצומת מרן ב, והתפוצצו בסמיכות למפגינים. שניים מהם לפחות פונו לבית החולים בעקבות כך לקבלת טיפול רפואי.

אחד מהמפגינים נפצע בעינו. בנוסף נפצע ילד כבן 10 באורח בינוני, ופונה יחד עם אביו לבית החולים.

ההפגנות הסוערות הסתיימו היום בסביבות השעה שש בערב, אחרי כשעתיים הפגנה. עדויות מההפגנות טוענות כי האלימות שהופנתה הפעם כלפי המפגינים הייתה חריגה בהיקפה ובעוצמתה.

שוטרות מפנות מפגין
שוטרות מפנות מפגין (צילום: דודון)

לאחר סיום ההפגנה בירושלים מסרה המשטרה: "במהלך המחאה, חסמו מפירי סדר את צירי התנועה בכניסה לעיר ופגעו במרקם החיים במקום. שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתפ"א פעלו לפתיחת הצירים. לפני זמן קצר מפירי הסדר עזבו וצירי התנועה במקום נפתחו. כוחות המשטרה ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר הציבורי ולהבטחת זרימת התנועה".

בתוך כך, בהפגנה שהתקיימה בסמיכות ל היום, נעצרו שלושה מפגינים בחשד לתקיפת שוטרים. לדברי המשטרה "מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, חסמו את הכביש ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך. במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכביש בגופם".
ירושליםבני ברקהפלג הירושלמיהפגנות חרדיםמשטרת ישראל

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