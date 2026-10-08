קריעת ציצית ממפגין 10 10 0:00 / 0:10 קריעת ציצית ממפגין

הפגנות הפלג בירושלמי, כמחאה על גל המעצרים המתחדש נגד תלמידי ישיבות שנחשבים לעריקים, הפכו היום (חמישי) זמן קצר לאחר שהחלו לאלימות במיוחד ולעימותים סוערים וחריגים עם שוטרים.

בהפגנה בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים, תועדה שוטרת כשהיא מנסה לפנות את אחד מהמפגינים שנשכבו על הכביש, באמצעות הציצית שעל גופו. היא נראית מושכת בציצית בחזקה עד שהציצית נקרעת. במקביל, המשטרה עשתה שימוש ברימוני הלם - בין היתר כדי לפנות דרך לרכב ובתוכו חייל שנקלע לעין הסערה. גם בהפגנה ליד הכניסה לבני ברק הפכה לאלימה. שוטרים תועדו מכים מפגינים באמצעות אלות בניסיון לגרום להם לפנות את הכביש.

מכות באלות למפגינים - צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:26 מכות באלות למפגינים ( צילום: ללא קרדיט )

ההפגנות הובילו לעומסי תנועה רבים במרכז הארץ - בכבישי הגישה לירושלים ובכבישי גוש דן.

מהמשטרה נמסר על ההפגנה בירושלים: "לאחר שמאות המוחים החלו להפר את הסדר הציבורי, חסמו צירי תנועה והתעמתו עם נהגים באלימות פיזית וגרימת נזק לרכבים, קצין משטרה הכריז על הפרת סדר. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב ומתפ"א החלו בפיזור מפרי הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזור מפרי הסדר ופתיחת צירי התנועה".

על ההפגנה בבני ברק הגיבה המשטרה: "קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם שימוש בכוח והפעלת אמצעים. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".