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"זו התודה?!"

בן גביר במכתב לח"כים החרדים: "הסברתם לי שאתם מפחדים מהפלג - אז עליי אתם גיבורים?!"

פחות משלושה שבועות לבחירות, ועל רקע המתקפות החריפות נגדו מצד הסיעות החרדיות, יו״ר 'עוצמה יהודית' והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, משגר מכתב פתוח יוצא דופן לראשי ש״ס ויהדות התורה | במכתבו הוא מאשים אותם בכישלון מוחלט בטיפול בצרכי הציבור החרדי, חושף שיחות סגורות מול גדולי ישראל ומטיח: "סיבוב פוליטי ציני שתכליתו להסיט את השיח מהחידלון שלכם" (חרדים)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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השר איתמר בן גביר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

בצל המתח הגובר ברחוב החרדי לקראת יום הבוחר, שיגר הבוקר (חמישי) יו"ר עוצמה יהודית מכתב נוקב לראשי הסיעות החרדיות. בדבריו הוא דוחה על הסף את ההאשמות נגדו סביב גל המעצרים והמשבר במגזר, ומפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר נבחרי הציבור החרדיים על אופן ניהול המאבקים בשנים האחרונות.

"שמרתם על היועמ"שית – והגענו למצב הביש"

פותח את מכתבו בהטלת אחריות ישירה על ראשי המפלגות החרדיות בנוגע לטיפול בסוגיות הליבה של הציבור: "אני מבין שאתם צריכים למצוא איזה אשם, להסיט את השיח מהעובדה שארבע שנים לא דאגתם למגזר החרדי שניצב היום בפני שוקת שבורה - לא הסדר גיוס, לא תקציבים, לא מעונות, לא מחיר למשתכן, ורק מעצרים".

בהמשך, חושף השר את מאחורי הקלעים של הדיונים בתחילת הקדנציה סביב מעמדה של היועצת המשפטית לממשלה: "בתחילת הקדנציה אני זה שדרשתי לפטר את היועמ"שית, ואילו אתם נציגי המפלגות החרדיות התנגדתם. הסברתם שאתם 'יודעים לגנוב איתה סוסים', חשבתם שאתם חכמים יותר, שמרתם עליה כדי לקבל ממנה הסכמה למינויים – והנה בחוכמתכם הרבה הגענו כולנו למצב הביש הנוכחי".

העקיצה על 'הפלג' והחרם על חוק ההפרדה

בדבריו, נוגע בן גביר בסוגיית הגיוס והצעירים שלא לומדים: "אילו הייתם קוראים מפורש למי שאיננו לומד להתגייס למסלולים החרדים, הייתם מורידים באופן משמעותי את הלחץ הציבורי מעל לומדי התורה האמיתיים. כששאלתי אתכם מדוע אינכם עושים זאת, הסברתם לי שאתם מפחדים מהפלג הירושלמי. אז על בן גביר אתם גיבורים?!".

כמו כן, מזכיר בן גביר את גיוסם של כ-1,400 חרדים למסלולים מותאמים במשטרה ובשב"ס, ואת חוק הלימודים בהפרדה במוסדות להשכלה גבוהה שקידמה ח"כ לימור סון הר מלך – חוק שזכה, לדבריו, להתעלמות ולהחרמה מצד הח"כים החרדים עצמם.

בן גביר טוען במכתבו כי נמנע מלהשתמש במידע רגיש שברשותו כדי שלא לפגוע בסיעות החרדיות: "תאמינו לי, גם אני יודע לעשות סיבובים. בכל פעם שחצרות הרבנים והאדמו"רים פנו אליי בכעס נגד העסקנים במפלגות יכולתי לנצל זאת. יש לי דברים מדהימים משיחותיי עם בכירי הרבנים על הפוליטיקאים החרדים, כולל מהימים האחרונים ממש. התבטאויות מהסוג שהיו גורמות לכמה פוליטיקאים חרדים בכירים להסתגר בבית לתקופה ארוכה – אבל אני לא השתמשתי בהן".

"סיכמנו שלא אפנה למצביעי וג' – זו התודה?"

בן גביר טוען עוד כי אך לפני ימים אחדים פנו אליו גורמים בכירים במפלגות החרדיות בבקשה לתאם את מהלכי הקמפיין: "ביקשו שלא אפנה למצביעי יהדות התורה וש"ס אלא רק לקולות החרדים האבודים – לאלו שאינם מתכוונים להצביע או מצביעים למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. הסכמתי, כי אני לא הולך לכם על הראש. אז זו התודה שלכם?!".

את מכתבו חותם בן גביר במתקפה: "כשאתם טוענים בפני הציבור שלכם שאני אשם, אתם בעיקר מגלים כמה אתם בזים להם ומזלזלים באינטליגנציה שלהם. מגיע לציבור החרדי שתכבדו אותו יותר – זה ציבור חכם, חריף ולמדני. תקשיבו לי, מניסיון: תכבדו את הבוחרים שלכם, תעבדו למענם, והם יעריכו אתכם פי כמה".
ש"סאיתמר בן גבירעוצמה יהודיתבחירות 2026

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