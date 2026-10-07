דבריו של יעקב אשר בסיור 10 10 0:00 / 4:31 דבריו של יעקב אשר בסיור

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, קיים השבוע סיור מקיף באתרי הבנייה החדשים בבית שמש, במסגרת מאמציו להתמודד עם משבר הדיור במגזר החרדי.

הסיור התקיים על ידי יו"ר ועדת התכנון והבנייה המקומית ומ"מ ראש העיר שמעון גולדברג יחד עם עוזרו יהודא שלאמע, חשף את תוכניות הפיתוח המאסיביות בעיר, כאשר ראש העיר הצטרף לסיור והסביר לח"כ אשר על הפתרונות האפשריים. במהלך הסיור נחשף אשר לתוכנית רמת בית שמש ה'2, הכוללת כ-5,000 יחידות דיור. "אנחנו נמצאים כאן בבית שמש בהתפתחותה של העיר שהולכת להיות העיר הגדולה ביותר לציבור החרדי", הצהיר אשר בתום הסיור. "תמיד כשהייתי ראש עיריית בני ברק אמרתי 'העיר הגדולה של הציבור החרדי', אבל בית שמש הולכת ועוקפת בצעדי ענק".

דבריו של שמעון גולדברג בסיור 10 10 0:00 / 0:49 דבריו של שמעון גולדברג בסיור

אשר הביע הערכה למשרד השיכון והבינוי על קידום הפרויקט. "משרד השיכון והבינוי כבר בעבודות תשתית וסלילה של השכונה עם צביון חרדי, לפתרון לציבור החרדי", ציין. "צריך להודות בהזדמנות זו לשר השיכון, לרב גולדקנופף, ולמנכ"ל משרדו הנמרץ והמקצועי יהודה מורגנשטרן על הקצב המהיר שבו השכונה הזו קורמת עור וגידים".

בנושא התשתיות הציבוריות, פנה אשר לראש העיר גרינברג והדגיש את חשיבות בניית מוסדות החינוך ובתי הכנסת בטרם כניסת התושבים. "כדי שלא נחזור למראות שהיינו פעם בשכונות החדשות כאן שהיה מאוד קשה, אנשים הגיעו וחיפשו כל מיני דברים", אמר. כמו כן התייחס לצורך בפיתוח משאבים כלכליים ומוקדי תעסוקה בעיר.

בהתייחסו לסוגיית הגרלות 'מחיר למשתכן', חשף אשר מאבק מאחורי הקלעים. "ברוך השם בעזרת לחץ גדול שלנו ובעזרה של תביעה משפטית... מנענו החלטה רטרואקטיבית", אמר. "אנחנו לא מסכימים שיעשו את זה הלאה, ובעזרת השם עם הכוח שנגיע איתו לבחירות הבאות, נשנה גם את הדבר הזה".

אשר סיים בקריאה פוליטית נחרצת לקראת הבחירות המקומיות. "עכשיו הזמן לפתוח מטות בחירות ולהגיד לכל האנשים שלנו: אתם לא עושים חסד עם אף אחד, רק עם עצמכם", הצהיר. "אף אחד לא ידאג לנו לדברים האלה, אף אחד לא אכפת לו. אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים".

מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת תכנון ובנייה שמעון גולדברג, שהיה אמון על הכנת הסיור, הודה לח"כ אשר ולנציגות החרדית הארצית. "אנחנו מודים מאוד על הגב שנתתם לנו כל השנים", אמר. "בלעדיכם לא היינו יכולים לפתח את בית שמש כפי שנעשה היום. כל מה שאנחנו עושים תלוי בסוף במועצה הארצית ובוועדות המחוזיות. ההשפעה עליהם, הכל זה מרוח הכוח שיש לנו מבעלי התפקידים בכנסת ובממשלה".

ראש העיר שמואל גרינברג, שהתלווה למשלחת, הצטרף לדברי התודה והדגיש את ייחודה של העיר. "בית שמש היא הפתרון האמיתי למצוקת הדיור", אמר. "המיקום שלה והפסטורליות שלה, הפכו אותה ליעד הכי מבוקש".

יצוין כי בחודש ספטמבר אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה להפקדה את תוכנית "הרובע המרכזי" בבית שמש - פרויקט נוסף שיכלול כ-16,000 יחידות דיור על שטח של כ-1,000 דונם בליבה הגיאוגרפית של העיר. התוכנית, המתוכננת בבינוי המותאם לצורכי הציבור החרדי, כוללת גם מתחם תעסוקה משמעותי, מסחר, מוסדות חינוך וציבור.

הסיור בבית שמש

הסיור בבית שמש

הסיור בבית שמש

הסיור בבית שמש

הסיור בבית שמש