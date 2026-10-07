ברוך דיין האמת: הבוקר נפטרה לבית עולמה בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת באשע אסתר פריש ע"ה, אשת הגה"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל ה"מתוק מדבש" על ספר הזוהר.

לאורך עשרות בשנים עמדה הרבנית ע"ה לימין בעלה הגדול זצוק"ל. בעוד הוא שוקד על דלתות התורה בנגלה ובנסתר ומוסר את נפשו על הכלל והפרט במסגרת הרחבת גבולות הקדושה והפצת תורת הנסתר, הייתה היא זו שנשאה בעול הבית בכוחות נפש עילאיים, ואיפשרה לו להקדיש את כל כולו למפעלו הגדול שהפך לנכס צאן ברזל בכל תפוצות ישראל.

ביתם השוכן בלב שכונת מאה שערים היה שם דבר בנתינתו, שולחנה הערוך קירב בחורי ישיבות, אברכים ואורחים שהגיעו מקרוב ומרחוק לשבתות ולמועדים, כשהיא מקרינה סביבה הוד קדומים, צניעות נדירה ורוך אין סופי.

לצד הנהגת הבית המפואר, ידעו מכריה ובני משפחתה לספר על דמות שכולה תפילה. שעות ארוכות הייתה שופכת שיח לפני קונה, כאשר ספר התהילים הצמוד לא מש מידיה הטהורות, והיא מרבתה לפקוד קברי צדיקים ולהעתיר בדמעות חמות עבור הכלל והפרט. תפילותיה בקודש פנימה הותירו חותם עמוק על כל מי שזכה לחסות בצלו של הבית.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים וחתנים, מרביצי תורה, הממשיכים את השושלת המפוארה בדרכי אבות.

מסע הלוויה תצא הבוקר בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול דחסידי "תולדות אברהם יצחק" במאה שערים, יעבור דרך בית המדרש "תולדות אהרן", ויעשה את דרכו להר הזיתים שם תיטמן למנוחת עולמים בסמוך לבעלה הגדול זצ"ל.

בני המשפחה ישבו שבעה בבית בנה, הרה"ח רבי אברהם פריש, ברחוב סלונים 15 בירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.