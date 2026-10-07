פגישה מפתיעה התקיימה בין יו"ר נעם לישראל ח"כ אבי מעוז לבין ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, מנהיג קהילת "פני מנחם". הפגישה התקיימה על רקע ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26.
במהלך הפגישה אמר ראש הישיבה כי הוא עוקב בהערכה רבה אחר העשייה הפוליטית של מעוז. בדבריו התייחס גם לשמו, אביגדור, ולמשמעותו: "אתה נקרא הרב אביגדור, על שם משה רבינו שנקרא אביגדור, על שגדר פרצותיהן של ישראל".
בסיום בירך הגר"ש אלתר את מעוז: "אני מברך אותך שתצליח בכל פעולותיך ושיהיה הצלחה גדולה בעזרת ה'".
הברכה של הגר"ש אלתר מצטרפת לברכת הדרך שקיבלו ב"נעם לישראל" מרבי יצחק ברדא ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון, חתניו של הגר"מ מאזוז זצ"ל ומספר רבני חב"ד. במפלגה מקיימים בימים אלה מגעים עם קהילות נוספות לתמיכה במפלגה, שזוכה לאהדה רבה במגזר החרדי.
כחודש לפני הבחירות, מפלגת "נעם לישראל" זוכה לתמיכה מפתיעה מקרב רבנים בכירים בקהילות שונות. סבב ביקורים שערך שמעון טובול, מספר 2 ברשימת "נעם לישראל", הביא לברכות מבכירי הרבנים במוסדות כיסא רחמים.
הגאון רבי דקל כהן, חתנו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל, הפתיע בסרטון שבו בירך את המפלגה ואת מצביעיה. טובול ביקר גם אצל הגאון רבי ליאור כהן, ראש מוסדות "אור המאיר", אף הוא חתנו של מרן זצוק"ל, ואצל הרב אוריאל מאזוז, מנכ"ל מוסדות דרכי העיון ואחיינו של הגר"מ מאזוז זצוק"ל.
במטה חרדים של מפלגת "נעם לישראל" רואים בברכות אלה עדות לתנועה של קולות ספרדיים-תורניים לעבר הרשימה. המפלגה, שבראשה עומד ח"כ אבי מעוז, מכוונת לקהל זה מאז שינתה את שמה והודיעה כי תרוץ עצמאית.
המפלגה צירפה לשורותיה את סגן-אלוף במילואים אליהו ליבמן, לשעבר ראש מועצת קריית ארבע-חברון, ואת שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע. כמו כן הצטרפו לרשימה יסכה חיימוב, אחותו של ראש השב"כ דוד זיני, וליאורה אלון, אשת חינוך ועשייה ציבורית.
בכנס הבחירות הרשמי של המפלגה, שהתקיים בירושלים, הציג מעוז את רפורמת החינוך המקיפה שאותה הוא מבקש להוביל כשר החינוך בממשלה הבאה. הרפורמה, המבוססת על תשעה עקרונות מרכזיים, כוללת הקטנת גודל הכיתות, חיזוק הזהות היהודית, החזרת כוח הבחירה להורים ושיפור מעמד המורים.