פגישה מפתיעה התקיימה בין יו"ר נעם לישראל ח"כ אבי מעוז לבין ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, מנהיג קהילת "פני מנחם". הפגישה התקיימה על רקע ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

במהלך הפגישה אמר ראש הישיבה כי הוא עוקב בהערכה רבה אחר העשייה הפוליטית של מעוז. בדבריו התייחס גם לשמו, אביגדור, ולמשמעותו: "אתה נקרא הרב אביגדור, על שם משה רבינו שנקרא אביגדור, על שגדר פרצותיהן של ישראל".

בסיום בירך הגר"ש אלתר את מעוז: "אני מברך אותך שתצליח בכל פעולותיך ושיהיה הצלחה גדולה בעזרת ה'".

הברכה של הגר"ש אלתר מצטרפת לברכת הדרך שקיבלו ב"נעם לישראל" מרבי יצחק ברדא ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון, חתניו של הגר"מ מאזוז זצ"ל ומספר רבני חב"ד. במפלגה מקיימים בימים אלה מגעים עם קהילות נוספות לתמיכה במפלגה, שזוכה לאהדה רבה במגזר החרדי.

כחודש לפני הבחירות, מפלגת "נעם לישראל" זוכה לתמיכה מפתיעה מקרב רבנים בכירים בקהילות שונות. סבב ביקורים שערך שמעון טובול, מספר 2 ברשימת "נעם לישראל", הביא לברכות מבכירי הרבנים במוסדות כיסא רחמים.

הגאון רבי דקל כהן, חתנו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל, הפתיע בסרטון שבו בירך את המפלגה ואת מצביעיה. טובול ביקר גם אצל הגאון רבי ליאור כהן, ראש מוסדות "אור המאיר", אף הוא חתנו של מרן זצוק"ל, ואצל הרב אוריאל מאזוז, מנכ"ל מוסדות דרכי העיון ואחיינו של הגר"מ מאזוז זצוק"ל.