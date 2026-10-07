מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה לפני זמן קצר (רביעי) לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות. המחאות יתקיימו מחר (חמישי) בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.

על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

בפני רבני הוועדה השמיע הגר"ע אויערבאך דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה כזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף.

המחאה מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בתקופה האחרונה. ולאור החשש שהמעצרים רק ילכו ויתרבו.