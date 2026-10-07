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בעקבות גל המעצרים המתחדש

"הפקרת תלמידי הישיבות": מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות גדולות מחר באזור גוש דן וירושלים

מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות ענק מחר בירושלים ובגוש דן בעקבות חזרת מעצרי בני ישיבות ואברכים, תוך שמשמיע דברים חריפים נגד הפקרת לומדי התורה | המחאה תתקיים בשעה 16:00 והיא צפויה להיות אחת הגדולות בתקופה האחרונה (אקטואליה)

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כיכר השבת |
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הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מנהיג הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה לפני זמן קצר (רביעי) לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות. המחאות יתקיימו מחר (חמישי) בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.

על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

בפני רבני הוועדה השמיע הגר"ע אויערבאך דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה כזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף.

המחאה מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בתקופה האחרונה. ולאור החשש שהמעצרים רק ילכו ויתרבו.

כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

המחאה המתוכננת למחר צפויה להיות אחת המחאות הגדולות בתקופה האחרונה. זאת לאחר שבחודש אוגוסט האחרון יצאו כמה עשרות רצפ"ניקים למחאה שחסמה את כביש גהה ומקטעים בז'בוטינסקי במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.
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