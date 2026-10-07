עד הבחירות: 20 ימי מאסר נגזרו על תלמידי הישיבות שנעצרו השבוע

המהומות בניסיון מעצר תלמיד הישיבה במודיעין ( צילום: המהומות בכניסה לבית )

אליהו דבדה, תלמיד הישיבה שנעצר הלילה בבאר שבע, נשפט במהלך היום (רביעי) ונידון ל־20 ימים בכלא הצבאי - עד יום הבחירות. עורכי דין מטעם ארגוני הסיוע פועלים כדי לקצר את תקופת מעצרו.

במקביל, גם תלמיד הישיבה יקיר רלב״ג, תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל", שנעצר אתמול באילת, נשפט היום ונידון ל־20 ימי מחבוש בכלא צבאי. בשעות האחרונות, בשעות הצהרים היום, עוכבו שני צעירים חרדים על ידי משטרת התנועה, בשל עבירות תנועה, וחששו מפני מעצר על עריקותם. מקרה אחד אירע בכביש 6 סמוך לקרית גת, שם קיבל בחור ישיבה דוח תנועה ומיהר להזעיק פעילים לאחר שחשש כי מדובר בניסיון מעצר. כשהתברר שמדובר בדוח תנועה בלבד האירוע תם. המעצרים מתרחשים על רקע דרישת היועצת המשפטית לממשלה לקדם את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים. בדיון שנערך אתמול נחשף כי 64 עריקים הצליחו לצאת מהארץ בלי להיתפס ונעצרו רק כששבו לישראל. "הפקרת תלמידי הישיבות": מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות גדולות מחר באזור גוש דן וירושלים חנני ברייטקופף | 16:36 בתוך כך, היום הודיע מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך לצאת מחר למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות. המחאות יתקיימו מחר בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.

כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

בפני רבני הוועדה השמיע הגר"ע אויערבאך דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה כזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף.

המחאה מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בתקופה האחרונה. ולאור החשש שהמעצרים רק ילכו ויתרבו.

המחאה המתוכננת למחר צפויה להיות אחת המחאות הגדולות בתקופה האחרונה. זאת לאחר שבחודש אוגוסט האחרון יצאו כמה עשרות רצפ"ניקים למחאה שחסמה את כביש גהה ומקטעים בז'בוטינסקי במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.