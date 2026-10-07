ספירת קולות. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה פוליטית מעודדת עבור גוש הימין: גוש נתניהו מגיע לשיא של 55 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה יורד לשפל של 50 מנדטים בלבד - נתון שטרם נראה כמותו בסקרים ברוב הערוצים במערכת הבחירות הנוכחית. המפלגות הערביות, רע"מ והמשותפת, זוכות יחד ב-15 מנדטים לפי הסקר.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מוחלט של 20 מנדטים כל אחת. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה ב-12 מנדטים, ומפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים. המפלגות הערביות מציגות תמונה מעורבת: הרשימה המשותפת זוכה ב-9 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 6 מנדטים. מפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר זוכות כל אחת ב-8 מנדטים.

( צילום: Liron Moldovan/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס זוכות כל אחת ב-8 ו-7 מנדטים בהתאמה, ויחד מגיעות ל-15 מנדטים. מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר זוכה ב-5 מנדטים.

מפלגת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל וזליכה נמצאת מתחת לאחוז החסימה ואינה עוברת לכנסת, על פי הסקר.

יצוין כי סקרים קודמים הציגו תמונה שונה במקצת. סקר שפורסם באתר 'וואלה' בתחילת חודש ספטמבר הציג את 'ישר!' מובילה עם 25 מנדטים והליכוד עם 21 מנדטים, עם שוויון של 52-52 בין הגושים כולל מפלגת הנדל שהייתה אז עם 4 מנדטים.

הסקר החדש מצביע על התחזקות משמעותית של גוש נתניהו לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כאשר הפער בין הגושים מגיע לחמישה מנדטים לטובת הגוש הימני.