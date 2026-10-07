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3 שבועות לבחירות

הליכוד וסמוטריץ' בכנס חירום – בן גביר נדחק החוצה

הליכוד והציונות הדתית יקיימו מחר כנס חירום לרבנים וראשי מוסדות • עוצמה יהודית הושארה מחוץ לאירוע ותוקפת בחריפות | "ניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת אחדות" (פוליטי מדיני)

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חזקי שטרן ויוני גבאי
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ועידת הימין בגני התערוכה בתל אביב (צילום: יהודה גליקמן)

שלושה שבועות בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26, מתגלעת מתיחות חריפה בגוש הימין: מפלגת הליכוד והציונות הדתית יקיימו מחר (חמישי) כנס חירום לרבנים בכירים וראשי מוסדות בציונות הדתית, תחת הכותרת "מצילים את הימין, מתגייסים לניצחון המחנה הלאומי". האירוע יתקיים בראשות ראש הממשלה ושר האוצר .

מטרת הכנס היא להקים מערך של אלפי פעילים ולהביא רבבות מצביעים לקלפיות. אולם השר לביטחון לאומי ומפלגתו עוצמה יהודית הושארו מחוץ לאירוע - צעד שמעורר זעם במפלגה ומעמיק את הסדק בגוש.

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

בעוצמה יהודית זועמים על אי-הזמנתם לכנס וטוענים כי מדובר בהמשך ישיר לצעדים שמטרתם לדחוק אותם אל מחוץ לממשלה העתידית. "לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט", נמסר מהמפלגה.

בסביבת יוזמי הכנס דחו את הטענות על חרם, והסבירו כי המפגש הותאם מראש לסגנון "פעילות שטח" המיועד לתלמידי ישיבות ולפעילים של הציונות הדתית בלבד. עם זאת, הצעד מתווסף לשורה של אירועים שמעוררים דאגה בעוצמה יהודית.

לצד זאת, משיבים בנחרצות לטענות על הדרת בן גביר:

בסביבת המארגנים מדגישים כי בין נתניהו לסמוטריץ׳ מתקיים שיתוף פעולה מלא, וכי ראשי הקמפיינים מנהלים ציר פתוח ותיאום הדוק – כפי שהיה לכל אורך המלחמה. בנוסף, הבהירו כי אי-הזמנתו של בן גביר אינה קשורה כלל לטענות על החרמה פוליטית: "מדובר בכנס שמיועד באופן ספציפי לסגנון עבודת השטח של אלפי הפעילים ותלמידי הישיבות של הציונות הדתית".

כך או כך, הסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית מותיר כרגע את עוצמה יהודית המפלגה היחידה בגוש ללא הסכם, אלא אם תחתום מול מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר.

אתמול (שלישי) חתמו הליכוד והציונות הדתית על הסכם עודפים, כאשר ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות שקיים נתניהו בהן הוחלט כי הציונות הדתית זקוקה להסכם העודפים יותר מכל מפלגה אחרת בגוש. המטרה היא לחזק את המפלגה ולהבטיח שתעבור את אחוז החסימה.

גורמים במפלגה הביעו דאגה עמוקה וציינו כי חתימת הסכם העודפים בין הליכוד לציונות הדתית מהווה איתות ברור מצידו של נתניהו.

בסביבת בן גביר הזכירו כי נתניהו נמנע להצטלם עימו לאחרונה, והפנו לדיווחים לפיהם בלשכת ראש הממשלה התחייבו בפני גורמים בינלאומיים כי בן גביר לא יכהן בממשלה הבאה. למפלגות השונות נותרו עוד עשרה ימים להגיש את הסכמי העודפים.
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