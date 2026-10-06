יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי בסרטון שצילם ראש הממשלה נתניהו בבסיס חיל האוויר יש רכיבים של תעמולת בחירות. עליו להסירו מחשבונותיו האישיים – אבל לא מחשבונות רשמיים.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שלישי) שסרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר, מכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות, ושיש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של ראש הממשלה – אבל לא מחשבונות רשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה.

לפני שבוע פורסם סרטון ובו ראש הממשלה עומד בבסיס חיל האוויר, וברקע מטוס של החיל. ראש הממשלה נשא דברים בענייני ביטחון. לצד זאת, אמר על קריאות לסגת מהישגים צבאיים: "אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות", והשתמש לאורך הסרטון בגוף ראשון רבים. עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין טענה שבשל תוכן הסרטון, יש בו שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע שתוכן הסרטון מעורב: גם תעמולת בחירות וגם העברת מסר פומבי למדינות אחרות. בנסיבות העניין יש חשיבות למקום הפרסום. בחשבונות רשמיים הפרסום נועד להעביר מסר מטעם המדינה; בחשבונות אישיים – המסר מטעם המועמד, ואחרי הפרסום בחשבונות הרשמיים לא ברור איזה צורך רשמי יש בפרסום בחשבונות האישיים. מאחר שאין מחלוקת על כך שבסרטונים נעשה שימוש בנכסי ציבור (בסיס צה"ל ומטוס חיל האוויר), הפרסום בחשבונות הפרטיים מפר את סעיף 2א.

יו"ר הוועדה הורה להסיר את הסרטון מהחשבונות הפרטיים, אבל התיר לשאיר אותו בחשבונות הרשמיים. מאחר שהעתירה התקבלה רק בחלקה, חויבו ראש הממשלה ומפלגת הליכוד לשלם לעותרת הוצאות בסך 2,500 ש"ח בלבד.