מתן שירותי תעופה אזרחיים למדינת ישראל התנהל במשך שנים ארוכות תוך הפקרות ביטחונית חמורה שחשפה את אזרחי המדינה לסכנות עצומות, כך נחשף היום בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

האירוע שאך בנס לא הסתיים באסון נורא במותם של עשרות ישראלים, מעורר סימני שאלה קשים מאוד אודות האחריות למחדל הענק.

בדיון חסוי שנערך היום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הודו גורמי המקצוע בנתונים המבהילים לפיהם יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עימן, הכוללות את לבנון, סוריה, עומאן ואיראן, נכנסו לישראל מתחילת שנת 2026 ועד היום.

הנתונים החריגים הפתיעו אפילו את נציגי משרד התחבורה שנכחו בדיון, והותירו שאלות קשות סביב השאלה האם אותם צוותים עברו ביקורת גבולות או רק נחתו והמשיכו הלאה.

מסמך ביטחוני פנימי שכותרתו "הנחיית ביטחון 2026", חושף כי משרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב הוא הגורם המוסמך והאחראי הבלעדי על פי חוק לקבוע את נוהלי הביטחון של טיסות זרות, כולל סינון מדוקדק ובדיקת זהותם של הטייסים.

למרות שסעיפים 22 ב-1 ו-22 ב-2 לחוק הטיס מעניקים למשרד את כל הסמכויות הנדרשות לאכיפת אמצעי ביטחון מחמירים וביצוע ביקורות תקופתיות בנמלי היעד, המנגנון החוקי לא נאכף במשך שנים.

המחדל המתמשך התגלה במלוא עוצמתו בעקבות ניסיון הפיגוע על טיסת פליי-דובאי, אז התברר כי אזרח עומאן בשם חמאם אל-המאמי הצליח לשבת בתא הטייס של טיסה מסחרית. נציגי הממשלה ניסו לפזר עמימות סביב האירוע, אך המסמך החדש מוכיח שהכתובת הייתה על הקיר.

באופן מעשי, ההנחיה החדשה שנשלחה למנהלי הביטחון של חברות התעופה דורשת לוודא שאיש מאנשי הצוות אינו אזרח של מדינה עוינת, אך בפועל הבדיקות והצלבת הרשימות מול הלאומים המוגבלים לא בוצעו מעולם.

הזנחת הפיקוח והפקת האחריות לחברות הזרות הביאו לכך שטייסים ממדינות אויב שלטו באופן שגרתי בהגאי המטוסים בדרך לישראל. המציאות הזו כמעט והסתיימה באסון קטסטרופלי כאשר מטוס בואינג צלל אלפי רגל באוויר, ונבלם רק ברגע האחרון הודות לתושייתם של הנוסעים ואנשי צוות ישראלים שהיו על הטיסה במקרה.