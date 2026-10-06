מפלגת הליכוד חתמה היום (שלישי) על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית וזהות. ההסכם נחתם כשלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת ה-26.

ההחלטה בליכוד התקבלה לאחר התייעצויות שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו בהם הוחלט כי מפלגת הציונות הדתית זקוקה להסכם העודפים עם הליכוד יותר מכל מפלגה אחרת בגוש.

המטרה בחתימה על ההסכם היא לחזק את הציונות הדתית ולהבטיח שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה.

בתגובה, מפלגת עוצמה יהודית של השר איתמר בן גביר, תקפה את הליכוד על כך שלטענתה סירב לחתום עימה על הסכם עודפים.

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לטענת המפלגה, הסירוב מהווה חלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן להקים עם גדי איזנקוט.

"לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט", נכתב בהודעת עוצמה יהודית.

המפלגה הוסיפה כי "אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח"כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".

למפלגות השונות נותרו עוד עשרה ימים להגיש את הסכמי העודפים לוועדת הבחירות המרכזית. עד כה חתמו המפלגות שחתמו על הסכמי עודפים הם מפלגת ישר שחתמה עם מפלגת הדמוקרטים וישראל ביתנו שחתמה עם מפלגת ביחד.

לאורך השנים, ש"ס ויהדות התורה חתמו ביניהם בקביעות על הסכם עודפים, והסכם דומה צפוי להיחתם בין הרשימה המשותפת לרע"מ.

לעוצמה יהודית נותר לחתום עם מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר שמנגד קיבלה פניה מרשימת המילואימניקים והכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה לחתום עמם על הסכם עודפים.