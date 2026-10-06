נס הטיסה מדובאי: חשיפה חדשה ברשת CBS האמריקנית חושפת אירוע מורט עצבים שהתרחש באוויר, ובמהלכו נערכה מדינת ישראל לתרחיש הקיצוני ביותר – יירוט מטוס הנוסעים האזרחי שעל סיפונו יותר מ-150 אזרחים ישראלים, במידה שהיה ממשיך בנתיבו ומתקרב לגבולות המדינה.

על פי הדיווח, הדרמה החלה כאשר מטוס הנוסעים צלל בחדות פתאומית לגובה של כ-14,000 רגל בלבד, ובמקביל נתקע לחלוטין הקשר עם תא הטייס.

עם זיהוי התנועה החריגה וניתוק המגע, נכנסה מערכת הביטחון למצב חירום מיידי: מרכז השליטה הורה על הזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר, נסגר המרחב האווירי והוקפצה ועדת חירום מיוחדת.

הדיווח חושף את הנהלים הביטחוניים במקרים מסוג זה. על פי הנוהל, כאשר מזוהה ניתוק קשר לצד התקדמות חריגה לכיוון המדינה, תרחיש הייחוס מתייחס לחשש מאירוע פח"ע או סכנה ישירה ליעדים אסטרטגיים ובריכוזי אוכלוסייה.

במצב כזה, המענה הקיצוני שנקבע הוא הטלת ההחלטה הקשה והכואבת על ראש הממשלה – להורות על יירוט המטוס באוויר, על אף הנוסעים הישראלים שעל סיפונו, וזאת כדי למנוע אסון המוני כבד בהרבה על הקרקע.

כזכור, בחסדי ה', ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על הטייס המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים ומנעו מראש הממשלה לקבל את ההחלטה הדרמטית על הפלת המטוס.