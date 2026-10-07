דרעי: "ראש המוסד סיפר לי שמתנדבים חרדים הצילו את חייו"

בסימן גבורה וערבות הדדית התקיים היום (רביעי) טקס זיכרון והוקרה למתנדבי איחוד הצלה במלאת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר. הטקס התקיים במטה הארצי של ארגון "איחוד הצלה" בירושלים, בהשתתפות יו"ר ש"ס אריה דרעי, הנהלת הארגון, אישי ציבור, מתנדבים ובני משפחותיהם.

הטקס הוקדש לגבורתם ומסירותם יוצאת הדופן של מאות מתנדבי הארגון, שהיו בין הראשונים לפעול בעוטף עזה תחת מתקפה כבדה והצילו את חייהם של אינספור אזרחים וחיילים.

בטקס השתתפו: יו"ר ש"ס אריה דרעי, שר הבריאות לשעבר ח"כ אוריאל בוסו (המתנדב בעצמו כחובש בארגון), נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, מנכ"ל איחוד הצלה פרופ' אהוד דודסון, המשנה למנכ"ל אלי פולק, רמ"ט שר הבריאות ישראל אילוז, חברי הנהלת איחוד הצלה, עובדי ומתנדבי הארגון.

נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, שיתף בדמעות בזיכרונות מאותה שבת גורלית: "באותם רגעים קשים, כששום גורם אזרחי לא יכול היה להיכנס למעט כוחות הביטחון, מתנדבי איחוד הצלה רצו היישר לתוך האש ומסרו את נפשם כדי להציל חיים. הם טיפלו במאות פצועים, חיילים ואזרחים כאחד, תחת ירי בלתי פוסק. בין הניצולים היה ראש המוסד האלוף רומן גופמן, שחייו ניצלו הודות לתושייתם של מתנדבינו בשטח".

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ביר הוסיף וחשף יוזמה אנושית מיוחדת שנרקמה מאחורי הקלעים: פגישה שתיאם לבקשת הרב אריה דרעי ורעייתו יפה בין אמותיהם של החטופים עומר שם טוב וסשה טרופנוב לבין הפילנתרופית ד"ר מרים אדלסון, בעלת השפעה בינלאומית רחבה בארצות הברית, מתוך רצון לסייע בכל מאמץ אפשרי להשבת הבנים הביתה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי העלה על נס את רוח ההתנדבות וההקרבה של הארגון: "באתי לכאן להוקיר את תרומתכם האדירה שלכם לעם ישראל, הצלתם חיים של אזרחים רבים תוך סיכון חיים. ראש המוסד סיפר לי שהמתנדבים החרדים של 'איחוד הצלה' הצילו את חייו בשדה הקרב לאחר שנפצע בקרב עם מחבלים. הפעילות של מתנדבי הארגון בשמחת תורה, כמו גם הפעילות היומיומית שלהם בכל רחבי הארץ להצלת נפשות ללא הבדל, הם עדות לרוח הערבות ההדדית ומסירות הנפש המאפיינת את עם ישראל."