זירה מחרידה: בן 30 נהרג הערב בתאונה קשה וקטלנית בדרום 

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

תאונת דרכים קשה וקטלנית אירעה הערב (רביעי) בכביש 60, סמוך ליישוב עומר בדרום הארץ, כאשר שני כלי רכב פרטיים היו מעורבים בהתנגשות קטלנית. בתאונה נהרג צעיר כבן 13, שנהג באחד מכלי הרכב.

עוצמת הפגיעה הייתה רבה כל כך, וכתוצאה ממנה ספגו גם כלי הרכב נזקי פח עצומים, מעיכות קשות של שלדת המכוניות והרס מוחלט של חלקי החוץ והפנים שלהם. כוחות ההצלה הגדולים שהוזעקו לזירת האירוע עם לקבלת הדיווח הראשוני על התאונה הקשה כללו ניידות טיפול נמרץ, מתנדבים של איחוד הצלה ומד"א וכוחות כיבוי והצלה רבים שפעלו במהירות ובנחישות כדי לחלץ את הלכודים מתוך כלי הרכב המעוכים. בהגיעם למקום הבחינו הכוחות במראות קשים של זירה מורכבת ביותר, שבה שני הרכבים ניצבו מעוכים בשולי הכביש ובסמוך לנתיבי הנסיעה, כשהם מוקפים בשברי זכוכיות וחלקי פח מרוסקים. קבלת פנים סוערת בנתב"ג למלי וליאל: "תנו להן לחזור, הן לא אויבות" יאיר טוקר | 19:16 פייגלין נגד הציבור החרדי: ״צריך להפסיק לממן את תלמידי הישיבות״ יוני גבאי | 18:50 אחד הנהגים, גבר כבן 30, היה לכוד בתוך אחד הרכבים כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה ואנושה. צוותי הכיבוי וההצלה עבדו תחת לחץ זמן כדי לחלץ את גופו מבין ההריסות, והחובשים והפראמדיקים פתחו מיד בבדיקות רפואיות מקיפות, אך למרבה הצער פציעותיו היו אנושות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותו במקום.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

במקביל למאמצי החילוץ והקביעה הטרגית, הצוותים העניקו טיפול רפואי ראשוני בשטח לפצוע נוסף – אף הוא גבר כבן 30 שהיה מעורב בתאונה. הפצוע סבל אף הוא מחבלות רב-מערכתיות בכל גופו, ומצבו הוגדר כבינוני. לאחר מייצוב מצבו הרפואי בזירת האירוע, הוא פונה באמבולנס להמשך קבלת טיפול רפואי מתקדם בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

פראמדיקית במד"א איה גאזל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א עוז כהן סיפרו על השתלשלות האירועים מהשטח: "מדובר בתאונה מזעזעת בין 2 כלי רכב שהיו עם פגיעות פח משמעותיות. אחד מהפצועים היה לכוד בתוך הרכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים פצוע נוסף במצב בינוני."

יאירו וענת אבלסון, ושלום אוסטינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו מהזירה: "מדובר בזירת תאונה קשה עם מעורבות שני כלי רכב - למרבה הצער נקבע מותו של אחד הנהגים בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לגבר נוסף כבן 30 שמצבו מוגדר בינוני".

התאונה הקשה והקטלנית הובילה להפרעות בתנועה בכביש 60 הסמוך לעומר, כאשר כוחות משטרה ובחון תנועה פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות הקשה. התמונות הקשות מן הזירה, שבהן נראים רכבים מרוסקים לחלוטין לצד כבאיות אש ואנשי רפואה הפועלים תחת תאורת הלילה, ממחישות פעם נוספת את המחיר הכבד שגובות תאונות הדרכים בכבישים.