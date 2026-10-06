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לא מכיר את העובדות | בנט הכריז על 'חוק דרעי' - אך התברר: לא יחול על יו"ר ש"ס

יו"ר 'ביחד' הצהיר שיחוקק חוק שימנע ממשתמטים לכהן בקבינט • אלא שהחוק לא יחול על דרעי ששירת בצה"ל | הפער בין ההצהרה למציאות (פוליטי מדיני)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר מפלגת 'ביחד', ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הצהיר היום (שלישי) כי אם ייבחר לראשות הממשלה הוא יפעל לחוקק את מה שכינה 'חוק ' - חוק שימנע ממי שלא שירת בצה"ל לכהן כחבר בקבינט המדיני ביטחוני.

"בממשלה הבאה אנחנו נחוקק את 'חוק דרעי', שקובע כי משתמט לא יוכל לשבת בקבינט - מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט", מסר בהצהרתו.

אלא שבניגוד לכינוי שבחר בנט לחוק המוצע, התברר כי גם אם החוק אכן יעבור, הוא לא יחול על יו"ר ש"ס אריה דרעי. הסיבה: דרעי שירת בצה"ל בשירות מקוצר כשלב ב', ולכן אינו נכנס להגדרת 'משתמט' כפי שמציע בנט.

בנוסף, יצוין כי דרעי לא כיהן כחבר קבינט מדיני ביטחוני זה למעלה משלוש שנים. השתתפותו בישיבות קבינט מצומצם הייתה כאורחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך ללא זכות הצבעה.

כזכור, יו"ר ש"ס התייחס בימים האחרונים לנושא השירות הצבאי בהקשר שונה לחלוטין. בנאומו בסוכה לפני כשבוע, תקף דרעי בחריפות את בנט בעקבות התבטאותו על אירוע החירום הדרמטי במטוס שיצא מדובאי.

"אתמול שמעתי, שאחד שמתיימר להיות ראש ממשלה, חצוף ומחוצף, אמר שמה שהיה אתמול בדובאי – זה לא נס, זה גבורה", אמר דרעי אז, והוסיף: "אנחנו הולכים באמונה תמימה, פשוטה".
אריה דרעינפתלי בנט

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