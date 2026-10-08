הידוען והמפיק שון בלאיש שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות כי סירב להצעה להשתתף בפאנל של תוכנית בישול מפורסמת בטלוויזיה, בשל הקפדתו על שמירת כשרות. בלאיש, הידוע כשומר מצוות, הבהיר כי למרות הפיתוי המקצועי בחר לוותר על ההזדמנות.

לדבריו, ההצעה הגיעה בשיחת טלפון, אך הוא נאלץ לסרב: "לצערי הייתי צריך להגיד לא, בגלל שהמנות שם משלבות בשר וחלב. למרות שזה נורא מפתה ונורא טרנדי, הייתי צריך להגיד לא".

בלאיש התייחס לאלה שעשויים לראות בהחלטתו פספוס: "מי ששומע את זה מהצד יגיד: 'וואי, איך פספסת? למה פספסת?' ואני בא ואומר קודם כל, הכל מבורא עולם, ניסיונות וזו שליחות".

בהמשך הסרטון סיפר כי הוא שומר כשרות ושבת וביקש לחזק את עוקביו בהתמודדות עם ניסיונות דומים: "אז נכון, זה מאוד מאתגר, אבל תהיו בטוחים שכשכביכול מפסידים משהו, משהו יותר טוב יבוא, אז תהיו נאמנים לעצמכם".

את דבריו חתם במסר אישי: "הייתי חייב לשתף אתכם ואם הסרטון הזה יחזק מישהו, אז עשיתי את שלי".

יצוין כי בשנים האחרונות עולה מודעות הציבור לסוגיות כשרות בתעשיית האוכל והבידור. במקרים שונים דווח על אנשי ציבור שומרי מצוות שנאלצו להתמודד עם דילמות דומות בעולם המקצועי.