כסף, כסף ועוד כסף: רשימת הדרישות של המולדביים מישראל | פרסום ראשון: חלק ממתחם החניה בקבר רחל יופקע לטובת... בסיס מג"ב לדתיים | זה לא היה עוד "שולעם זוכער": סיקור נרחב מהשמחה הנדירה בבני ברק | מה קורה בפיצרייה ה"כשרה" בשבת אחרי הצהריים? | תיעוד וסיקור: נכדם של אדמו"רי מודז'יץ וזוועהיל "התברמץ" - כך זה נראה (מעייריב)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית - הלכות בין הזמנים: מה הבעיה לאכול שווארמה כשרה במקום בלי כשרות? • צפו (יהדות)