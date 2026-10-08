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הראשל"צ במתקפה על בן גביר: "אסור לתת יד למי שמפר את פסיקת חכמי התורה"

הראשל"צ הגר" יוסף קרא שלא להימשך אחר סיסמאות, יצא נגד עלייתו של השר בן גביר להר הבית בניגוד להלכה, והדגיש את חשיבות הציות לגדולי ישראל | צפו (חרדים)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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דברי הראשל"צ | צפו
דברי הראשל"צ | צפו

הראשון לציון, הגאון רבי , התייחס במהלך שיעור שמסר בחול המועד לתופעת העלייה של אישי ציבור וצעירים להר הבית, והבהיר כי צעדים אלו עומדים בניגוד לפסיקתם ההלכתית של גדולי ישראל מכל החוגים.

בדבריו פנה הרב לציבור הצעיר והזהיר מפני היסחפות אחר הצהרות וסיסמאות שאינן מגובות בעשייה ממשית. "יש אנשים שמדברים ומושכים את הצעירים בכל מיני סיסמאות, אבל בפועל מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים דיבורים, והצעירים מתלהבים".

בהמשך התייחס הרב באופן ספציפי לפעילותו של השר ועלייתו להר הבית, בציינו כי הדבר נעשה בניגוד לאזהרותיו החוזרות ונשנות ולעמדה החרדית וההלכתית המקובלת: "אני הזהרתי כמה פעמים שאסור לעלות להר הבית, אמרתי את זה במוצאי שבת בשיעור ביזדים, למחרת, דווקא - ההוא בן גביר עלה להר הבית, נגד דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים".

הראשל"צ הוסיף ותקף: "איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר ברֵישׁ גָּלֵי בגאווה ובבוז, מבזה כל גדולי ישראל ועולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה".

בסיום דבריו הביע תמיכה בש"ס ואמר: "רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה. מרן היה מגדיר את זה שתנועת ש"ס זה כמו המזוזה של המדינה, יש מדינה, יש מזוזה למדינה".
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןאיתמר בן גבירבחירות 2026

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