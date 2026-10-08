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'שיר למעלות'

שורד השבי בעדות מצמררת: "זה מה שחשבתי כשהמחבל הצמיד נשק לראשי"

שורד השבי איתי רגב מספר על הרגע שבו מחבל הצמיד נשק לראשו • התחיל לומר 'שיר למעלות' והנשק הורחק | "הרגשתי שהקב"ה שומע אותי" (חרדים)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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דבריו של שורד השבי
דבריו של שורד השבי (צילום: ישראל בידור)

שורד השבי איתי רגב משתף בעדות מצמררת על רגעי האימה שחווה באסון השבעה באוקטובר, ועל התפילה שנשא כשמחבל הצמיד נשק לראשו. את הדברים הוא מספר במסגרת העונה החדשה של התוכנית 'גולסטאר', המשודרת ב-HOT.

"המחבל שם לי את הקנה של הנשק בתוך הראש", מתאר רגב את הרגע שבו נשקפה סכנה לחייו. לדבריו, באותם רגעים הוא פנה לתפילה: "התחלתי להגיד: 'שיר למעלות'".

רגב ממשיך ומספר כי כעבור זמן קצר המחבל הרחיק את הנשק מראשו: "אחרי שתי דקות הקנה יצא לי מהראש, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא שומע אותי, שהוא הרים את הנשק".

בעדותו מתאר רגב את תחושתו ברגע הזה, כשהתפילה ליוותה אותו מול האיום על חייו: "הרגשתי שהקדוש ברוך הוא שומע אותי".

בחודשים האחרונים חוסלו מספר מפקדי שהיו מעורבים בהחזקת חטופים. בחודש אוגוסט חוסל המחבל מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי, שהחזיק שבעה חטופים ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בסוף ספטמבר חוסל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקתם של תשעה חטופים ישראלים בשבי.
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