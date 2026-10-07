ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, עורר היום (רביעי) סערה רבתית בעקבות פוסט שפרסם ברשת החברתית X לציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. ממדאני פתח אמנם בדברי תנחומים על קורבנות החמאס, אך מהר מאוד הפך את המסר לכתב אישום חריף נגד מדינת ישראל ופעולותיה ברצועת עזה.

בפתח דבריו כתב ממדאני: "יום זה הוא כואב במיוחד עבור כל כך הרבה ניו יורקרים - הוא מציין שלוש שנים לפשעי המלחמה המחרידים של 7 באוקטובר. באותו יום, חמאס הרג למעלה מ-1,100 ישראלים וחטף 251 בני אדם נוספים. אנו מתאבלים יחד עם חברינו ושכנינו הרבים, הנושאים עמם עדיין את האובדן הבלתי נתפס הזה".

אולם, מיד לאחר מכן נטש ראש העיר לחלוטין את העיסוק בקורבנות הטבח, והחל לתקוף בחריפות את ישראל. "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום", טען ממדאני. "הוא נמשך אל רצח העם ההרסני והמתמשך שמבצעת ממשלת ישראל בעזה - רצח עם שבו נהרגו למעלה מ-74,000 פלסטינים, בהם יותר מ-21,000 ילדים". הוא אף הוסיף וטען כי "גם מאז מה שמכונה 'הפסקת האש' - נהרגו למעלה מ-1,400 פלסטינים".

בהמשך הפוסט, הטיח ממדאני שורת האשמות קשות כלפי פעילות צה"ל, וטען כי "הסבל הלך והחריף עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על אמבולנסים הממתינים מחוץ לבתי חולים, עם כל תקיפת כטב"ם שכוונה נגד בניין מגורים או נגד עיתונאים - ועם כל משלוח סיוע במזון שנבלם במעבר הגבול". הוא הוסיף ועורר זעם כשאמר שתושבי עירו מתאבלים "בידיעה שכספי המסים שלנו הם המממנים את פשעי המלחמה הללו".

הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש דניאל הרץ | 15:55

את דבריו המקוממים חתם ראש עיריית ניו יורק בקריאה מפורשת נגד ישראל ונגד הסיוע האמריקני: "שלוש שנים אחרי, עלינו לסרב להשלים עם עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים, שבו פשעי מלחמה נענים בהיעדר ענישה, ושבו הממשל הפדרלי שלנו ממשיך להיות שותף להם באמצעות כל משלוח נשק". לדבריו, "כדי לחלוק כבוד למתים, עלינו להיאבק למען עולם שבו כל אדם יכול לחיות בחירות, בביטחון ובכבוד".

יצוין כי זוהראן ממדאני, שנבחר לראשות העיר ניו יורק, נחשב למועמד פרו-פלסטיני בעל דעות רדיקליות כלפי ישראל. בחודשים האחרונים ניסה ממדאני לשפר את יחסיו עם הקהילה היהודית בעיר, ואף התארח בסוכה של עסקן חב"די בקראון הייטס במהלך חג הסוכות.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בסוף ספטמבר פרסם ממדאני דוח מקיף בן 35 עמודים שנועד להילחם באנטישמיות בעיר, עם תקציב של 29 מיליון דולר. אולם הדוח עורר סערה פוליטית לאחר שהתברר כי הושמטה ממנו כל התייחסות למדינת ישראל או לאנטישמיות הנובעת מהסכסוך במזרח התיכון.