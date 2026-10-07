בצל ציון יום השנה למתקפת 7 באוקטובר 2023, פרסם שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, הצהרת וידאו רשמית ומטלטלת שבה שיגר מסר חד-משמעי של סולידריות עם מדינת ישראל ואזרחיה.

מיליבנד, יהודי הבולט בצמרת הפוליטית הבריטית תחת ממשלת הלייבור, הדגיש כי מדובר ביום של זיכרון למתקפה הקשה והנוראית ביותר בתולדות ישראל, שבה קיפחו את חייהם מעל 1,200 איש ונחטפו 251 בני אדם.

בנאומו, שילב השר קולות אישיים קורעי לב מעדויות ששמע מפיהם של קרובי משפחה של קורבנות וחטופים, בהם שרון ליפשיץ ומגן אינון. לדבריו, שיחות אלו המחישו את "הפצעים העמוקים" שהותירה המתקפה בקרב המשפחות והחברה הישראלית כולה, לצד כמיהתם העמוקה לשלום שקיימת בקרב רבים בישראל ובין הפלסטינים.

בשם ממשלת בריטניה, הביע מיליבנד תנחומים מעומק הלב למשפחות האבלות, ובהן אזרחים בריטים שאיבדו את יקיריהם במתקפה ובלחימה באזור. הוא חתם את דבריו בהצהרה תקיפה: "בריטניה עומדת באיתנות נגד חמאס, נגד האידיאולוגיה האנטישמית והרצחנית שלהם, ונגד כל גורם המבקש את השמדת ישראל. נמשיך לעשות כל שאל ידתנו כדי להיאבק בטרור ובשנאה ולחתור לעבר עתיד של שלום".

הדברים המלאים:

"היום אנו מציינים את יום השנה למתקפות המזעזעות של ה-7 באוקטובר 2023, כאשר מחבלי חמאס ביצעו את המעשים הנוראיים ביותר נגד העם הישראלי. למעלה מ-1,200 בני אדם נרצחו, המתקפה הקשה ביותר על ישראל בהיסטוריה שלה.

הורים, ילדים, אחים, אחיות, אנשים חפים מפשע מכל הגילאים נרצחו בדם קר, ו-251 בני אדם נלקחו כבני ערובה.

ביום ראשון, הייתה לי הזכות לשמוע עדות מקרובי משפחה שאיבדו את יקיריהם, שרון ליפשיץ ומגן אינון. שניהם דיברו בצורה מרגשת מאוד על הפצעים העמוקים שה-7 באוקטובר השאיר עבורם ועבור ישראלים רבים כל כך. ושניהם גם דיברו על הכמיהה העמוקה שלהם לשלום שישראלים ופלסטינים רבים חולקים.

בשם ממשלת בריטניה, אני רוצה להציע את תנחומיי העמוקים ביותר לאלו שאיבדו את יקיריהם ב-7 באוקטובר, כולל רבים כאן בבריטניה עם משפחה וחברים באזור. אני שולח את סולידריותי לעם ישראל ביום השנה לטבח הנורא הזה.

ממשלת בריטניה עומדת באופן חד-משמעי נגד חמאס ונגד האידיאולוגיה האנטישמית והרצחנית שלהם, ונגד כל אלו שיבקשו את השמדת ישראל ועמה. אנו נמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי להילחם בטרור ובשנאה, ולקדם את החתירה לשלום."